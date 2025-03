Esposo de Selena Quintanilla se conmueve al leer la carta que le dejó antes de casarse

Más allá de su legado musical, la historia de amor que compartió con su esposo, Chris Pérez, es una de las más recordadas en la industria. Ahora, un nuevo documental ha revelado una carta inédita que la cantante escribió en los momentos más difíciles de su relación, cuando su amor se veía amenazado por la oposición de su familia.

El documental Selena y Los Dinos, dirigido por Isabel Castro y estrenado el 10 de marzo en el festival SXSW, ofrece una mirada más íntima a la vida de la Reina del Tex-Mex. A través de entrevistas con su familia, amigos y colaboradores, la producción reconstruye los años más importantes de la artista. Sin embargo, uno de los momentos más conmovedores ocurre cuando Chris Pérez, su viudo, lee una carta escrita por Selena antes de su boda.

La relación entre Selena y Chris comenzó en secreto debido a la estricta supervisión de Abraham Quintanilla, padre y mánager de la cantante. Desde el principio, Pérez sintió que ocultar su amor era complicado, pero no tenían otra opción. “A mí nunca me gustó lo del secreto desde el principio, yo siempre quise tener el respeto de Abraham”, confesó en el documental.

Sin embargo, cuando el patriarca de la familia descubrió el romance, reaccionó de forma tajante y expulsó a Chris de la banda. Para la pareja, aquello fue devastador. No solo perdieron la oportunidad de compartir su amor abiertamente, sino que también quedaron separados en medio de una gira.

El distanciamiento los llevó a comunicarse a través de cartas. En una de ellas, Selena expresó su angustia y amor inquebrantable por Chris.

“Dios, Chris, he estado tan desconectada últimamente, es patético. Me estoy volviendo loca, te lo juro. Yo quisiera que todos me dejaran sola”, escribió la cantante, reflejando su frustración ante la negativa de su familia.

Pero su carta también revelaba la fuerza de sus sentimientos. “Lo siento por asustarte sobre querer casarme contigo, pero creo que estoy tratando de probarte, de saber cuánto tú me amas. Recuerda que yo siempre te voy a amar, para siempre, y te extraño más con cada segundo que pasa”.

Al leer estas palabras en el documental, Chris hizo una pausa y se quedó mirando la carta en silencio, visiblemente conmovido.

A pesar de la oposición de su familia, Selena y Chris decidieron dar un paso definitivo en su relación. En 1992, la cantante llegó a la casa de su novio y, sin dudarlo, le dijo: “Vamos a casarnos”.

La pareja se casó en secreto, pero el tiempo terminó demostrando que su amor era verdadero. Eventualmente, la familia Quintanilla aceptó a Chris y lo reconoció como parte de la vida de Selena. “Los padres de Selena se dieron cuenta de que Chris era un buen hombre y lo perdonaron por haberse casado con ella en secreto”, se menciona en el documental.

Selena Quintanilla fue asesinada el 31 de marzo de 1995 a manos de Yolanda Saldívar, la presidenta de su club de fans. Su partida dejó un vacío irreparable en la música latina y en la vida de Chris Pérez, quien nunca ha dejado de recordarla con amor.

A tres décadas de su muerte, la historia de amor entre Selena y Chris sigue siendo una de las más conmovedoras del mundo de la música. Su carta, ahora revelada al público, es un testimonio de los sentimientos que la cantante tenía por su esposo y de la lucha que enfrentaron para estar juntos.