Falleció Lionel Dahmer, padre del asesino en serie Jeffrey Dahmer, el 'Caníbal de Milwaukee'

En septiembre de 2022, el gigante del streaming, Netflix, estrenó "Dahmer", la serie que narra la historia de uno de los asesinos en serie más conocidos de Estados Unidos, contada desde los puntos de vista de sus víctimas. Jeffrey Dahmer, conocido "Monstruo de Milwaukee", fue uno asesino sangriento que acabó con la vida de al menos 17 hombres entre los años 1978 y 1991 de las formas más despiadadas y escalofriantes que se recuerden.

Aunque Dahmer fue condenado a cadena perpetua por sus horrendos crímenes, hubo alguien que siempre defendió su inocencia, su padre Lionel Dahmer, quien a pesar de la confesión de su hijo nunca puso en tela de juicio su honor y dignidad. Ahora, 30 años después de la sentencia que condenaba a su primogénito, Lionel Dahmer murió a los 87 años el pasado 5 de diciembre, en un centro de cuidados paliativos en el condado de Medina, en el estado de Ohio. No obstante, no ha trascendido cuál ha sido la causa de su fallecimiento, según reportó el diario The Sun.

Según el rotativo británico, la salud de Lionel Dahmer decayó luego de la muerte de su esposa, Shari Jordan, acaecida durante enero de 2023. La publicación detalla que, durante sus últimos días, Lionel constantemente decía que conversaba con su hijo Jeffrey, quien murió en 1994 a manos de otro recluso de la correccional de Portage, Wisconsin.

A pesar de que su hijo confesó haber asesinado a 17 personas entre 1978 y 1991, su papá continuó justificando sus acciones y demostrándole su amor incondicional. Teniendo una carrera como químico no solo se enfrentó a las acciones de Jeffrey Dahmer, sino también a las turbulencias de su vida personal, incluido un matrimonio problemático con Joyce Flint, la madre de Jeffrey, y su posterior divorcio en 1978. El divorcio dejó a Jeffrey, entonces un adolescente, solo y desatendido en la casa familiar de Bath Township, Ohio, una situación que desencadenó la espantosa serie de asesinatos del joven Dahmer.

En diversas entrevistas, incluyendo una notable aparición junto a su hijo Jeffrey en MSNBC, Lionel expresó su apoyo continuo y amor por su hijo, atribuyendo sus acciones a una enfermedad mental y a una educación problemática. Incluso llegó a revelar que compartía con su hijo un interés en la taxidermia, un detalle escalofriante que arrojaba luz sobre los inicios de la perturbada mente de Jeffrey.

Posterior a eso, el padre de Jeffrey Dahmer se había mantenido alejado de los reflectores, hasta que Netflix estrenó la serie donde se narra el nacimiento de uno de los asesinos más sanguinarios de la historia. Esa docuserie le volvió a dar relevancia y lo puso nuevamente en la conversación digital.

En 1994, Lionel Dahmer escribió un libro en el cual buscaba descubrir cómo fue que su hijo, Jeffrey, se convirtió en el 'caníbal de Milwaukee'. “Como científico, me pregunto si el potencial para un gran mal… reside en lo profundo de la sangre que algunos de nosotros… podemos transmitir a nuestros hijos al nacer”, escribió Lionel, químico de profesión.

Con la muerte de Lionel, casi tres décadas después de la de su hijo, se cierra un capítulo de la historia de una familia trágicamente ligada a uno de los episodios más oscuros de la historia criminal de Estados Unidos.

No obstante, el linaje de los Dahmer todavía sigue. David Dahmer, el hermano menor del asesino, sigue vivo. Pese a esto, David cambió su nombre y ha preferido mantenerse alejado del ojo público, manteniendo su nueva identidad en privado. Por lo tanto, no se sabe quién es ni qué aspecto tiene.

*Con información de La Vanguardia*