Fanny Lu regresa con fuerza a la música con nuevo álbum y gira, tras 14 años ausente

Su nuevo trabajo discográfico, titulado ‘Una vida bien vivida’, marca no solo su regreso a los estudios de grabación tras 14 años, sino también una celebración por sus 20 años de carrera artística.

“Es un placer trabajar desde el corazón, desde la honestidad”, expresó Fanny Lu durante el lanzamiento del disco en Miami. Con una sonrisa que refleja el camino recorrido, agregó: “Siento que este álbum habla de esta vida bien vivida, que no es perfecta, pero que me ha permitido crecer, estar conectada y atenta a los mensajes que me bajan del cielo”.

El nuevo álbum no fue una decisión impulsiva ni un movimiento comercial calculado. Durante los últimos años, Fanny Lu se mantuvo presente a través de sencillos y su participación en televisión como jurado de La Voz Kids Colombia. Pero su anhelo por volver a trabajar un disco completo nunca desapareció.

“Yo venía diciendo desde hace rato: quiero un álbum. Mis fans me ponían calaveritas porque no llegaba”, confesó entre risas. “Este regalo me lo doy porque me lo merezco”, afirmó con contundencia.

Producido por José Gaviria, el mismo productor que la acompañó en sus inicios musicales, Una vida bien vivida incluye 10 canciones que exploran géneros como el vallenato, el merengue, el country, el regional mexicano y el pop, en un recorrido sonoro que refleja su evolución como mujer y artista.

Entre las colaboraciones destacadas figuran nombres como Bacilos, Carlos Baute, Olga Tañón y la nueva estrella del vallenato, Ana del Castillo. “Es un tributo a muchas regiones que han recibido mi música con tanto amor”, explicó la artista.

Una de las canciones más significativas es precisamente la que da nombre al disco, creada junto a Jorge Villamizar de Bacilos: “Con Jorgito tenemos una amistad de años. Hemos compartido escenarios, raíces, esa jovialidad latina. Un día se vino al estudio y dijimos: esto lo hacemos juntos. Fue natural, espontáneo”.

También resalta el sencillo ‘Ahora me río’, así como el tema ‘La mujer que soy’, una oda a su base de fans femenina: “El 80 % de mis fans son mujeres. Las amo y las atesoro. Esta canción es para ellas, para que se la canten frente al espejo y celebren quiénes son”, dijo emocionada.

Tras el lanzamiento, la artista se alista para su regreso a los escenarios. La gira internacional de Fanny Lu comenzará en Lima, Perú, país al que se siente profundamente conectada desde que se casó en 2022 con el empresario peruano Mario Brescia Moreyra.

“Montar el show en Lima es una maravilla. Es un país que amo y al que estoy muy conectada por muchas razones personales. Vamos también a México, y durante el segundo semestre estaremos girando”, anunció.

Con 52 años, la intérprete de No te pido flores se muestra más consciente y empoderada que nunca. “Veo una mujer mucho más madura. Me celebro esa sonrisa porque es una sonrisa por los años de experiencia, por los golpes, pero también por los premios y por el público que me ha permitido hacer lo que amo durante tanto tiempo”.

Sus palabras reflejan el fruto de un proceso de introspección profunda, que también compartió en su libro La voz de tus sueños. En él, Fanny Lu reveló los temores que la acompañaron por años: “El miedo paraliza, pero reconocerlo me ha permitido manejarlo mejor. No me paralizó del todo, pero sí fue protagonista en mi corazón”.

Hoy, esa vulnerabilidad ha dado paso a una versión más fuerte de sí misma. “Hoy soy una mujer diferente, que cree más en sí misma y se quiere mucho más”, concluyó.

Pero este no será el único capítulo de su renovado viaje musical. La artista confirmó que ya trabaja en una edición deluxe del álbum con nuevas canciones que no lograron entrar en el corte original, pero que reflejan otros matices de su historia: “Todos son parte de lo que he vivido, lo que he aprendido y quiero compartir con todos”.