La banda Foo Fighters presenta a su nuevo baterista en un histórico show

La banda inició oficialmente una nueva era en su trayectoria al presentar a Ilan Rubin durante un concierto sorpresa en California.

El debut se dio el domingo 14 de septiembre en el Fremont Theater de San Luis Obispo, un recinto íntimo con capacidad para apenas 900 personas, que se convirtió en el escenario del primer show de la banda en 2025 y en la presentación oficial de Rubin como integrante.

La noticia fue confirmada por la revista Rolling Stone, que reportó cómo el líder del grupo, Dave Grohl, presentó en escena al nuevo miembro de 37 años con palabras llenas de entusiasmo: “Finalmente tengo la oportunidad de decirlo: ‘Damas y caballeros, den la bienvenida ¡al más impresionante de todos, Ilan Rubin, que estará tocando la batería con Foo Fighters esta noche! Es oficial. Pueden sellarle el pasaporte’”.

Ilan Rubin, ampliamente reconocido por su trabajo previo con Nine Inch Nails, compartió en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje tras su debut con la banda. Publicó un carrusel de imágenes de la presentación sorpresa acompañado de un mensaje de agradecimiento: “Me ha sorprendido todo el apoyo y positividad, ¡y solo quería dar las gracias! Emocionado por todo el volumen y el sudor que nos espera”, escribió el baterista.

Rubin reemplaza a Josh Freese, quien estuvo al frente de la batería entre 2023 y mayo de 2025. Fue el propio Freese quien explicó su salida a través de Instagram, señalando que la decisión partió de la banda: “El equipo de Foo Fighters me comunicó que decidieron tomar un camino diferente con su baterista”. A pesar de ello, aseguró que disfrutó cada momento junto al grupo y les deseó lo mejor en sus próximos proyectos.

Freese fue, a su vez, el primer músico que ocupó el lugar del fallecido Taylor Hawkins, encontrado sin vida en un hotel de Bogotá en marzo de 2022. La repentina pérdida marcó uno de los momentos más difíciles en la historia de la agrupación. En aquel entonces, los Foo Fighters expresaron su dolor en un comunicado: “El espíritu y la risa contagiosa de Taylor vivirán con todos nosotros para siempre. Nuestros corazones están con su esposa, sus hijos y su familia”.

Hawkins había sido parte esencial de la banda desde 1997, cuando reemplazó a William Goldsmith tras diferencias creativas durante la grabación de The Colour and the Shape. Desde entonces, se convirtió en un pilar musical y emocional para la agrupación liderada por Grohl.

La presentación de Rubin no tomó por completo por sorpresa a los seguidores más atentos. El pasado 4 de septiembre, la banda había publicado en Instagram un enigmático mensaje: “¡Foo Fighters Unidos! Asegúrense de suscribirse al boletín para información que no querrán perderse… solo digo”. Esa publicación resultó ser la antesala del histórico show en San Luis Obispo.

La confirmación del nuevo integrante ya se había gestado en julio, cuando la banda lo invitó de manera oficial a formar parte del grupo. El concierto del Fremont Theater fue, por tanto, el inicio simbólico de esta nueva etapa y un “calentamiento” para lo que está por venir.

Con la presentación en el Observatory de Santa Ana, California, programada para el 15 de septiembre, los Foo Fighters darán el banderazo inicial a una serie de conciertos internacionales. La gira los llevará por escenarios en Singapur, Japón y México, consolidando la incorporación de Rubin en el marco de una agenda que promete shows memorables para los fanáticos alrededor del mundo.

A lo largo de su historia, los Foo Fighters han demostrado una capacidad única para reinventarse frente a la adversidad. El debut de Ilan Rubin como nuevo baterista no solo asegura la continuidad del legado del grupo, sino que también abre un capítulo cargado de expectativas y energía renovada.

Con un inicio íntimo en California y una gira mundial en camino, la banda confirma que, a casi tres décadas de su formación, sigue escribiendo páginas importantes en la historia del rock.