Ricky Martin pone en venta sus mansiones en Nueva York y Beverly Hills por millonarias cifras

El artista no solo brilla en los escenarios, también lo hace en el exclusivo mundo de los bienes raíces.

El astro puertorriqueño, que recientemente fue homenajeado en los MTV Video Music Awards con el galardón MTV Latin Icon, sorprendió al poner en venta dos de sus propiedades más codiciadas: un penthouse en Nueva York y una lujosa mansión en Beverly Hills, California.

Tras su vibrante presentación en los premios MTV, donde dedicó su reconocimiento a sus cuatro hijos, Martin decidió avanzar con un movimiento estratégico en el mercado inmobiliario. De acuerdo con The New York Post, el artista está pidiendo 6.45 millones de dólares por su residencia en el Upper East Side, cifra que marca un ajuste respecto al intento de venta que realizó hace una década, cuando pidió 8.4 millones de dólares.

Ricky Martin había adquirido este inmueble en 2012 por 5.9 millones de dólares, y desde entonces se convirtió en uno de sus refugios en la Gran Manzana. El penthouse se encuentra en un edificio diseñado por el reconocido arquitecto estadounidense Peter Marino y ofrece vistas privilegiadas al Carl Schurz Park y al East River, dos de los paisajes más buscados de la zona.

La propiedad cuenta con 3,147 pies cuadrados y dispone de cuatro habitaciones, además de una quinta estancia versátil que puede convertirse en oficina, biblioteca o incluso en cuarto de bebé. Su diseño interior está pensado para el confort y la exclusividad: baños de mármol estilo spa, una cocina de lujo con gabinetes firmados por Marino, amplios ventanales que permiten la entrada de luz natural y espacios abiertos que conectan elegancia con funcionalidad.

El edificio, además, brinda amenidades de alto nivel, entre ellas un gimnasio equipado con estudios de yoga y pilates, un patio con cascada y una sala de juegos para niños, lo que convierte este espacio en una combinación de lujo y comodidad familiar.

Paralelamente, Ricky Martin puso en el mercado su mansión en Beverly Hills por la asombrosa cifra de 49 millones de dólares, según reveló The Bambinos Group, firma encargada de ofrecer la propiedad. Esta cifra la coloca entre las casas más costosas de la zona, y su historia agrega aún más prestigio: anteriormente perteneció al actor británico Michael Caine y a la actriz y cantante estadounidense Doris Day.

Con una extensión de una hectárea, la residencia es un verdadero oasis mediterráneo. La propiedad incluye una casa principal, una caseta de seguridad, amplios jardines, cancha de tenis, piscina, área de juegos infantiles y una casa de huéspedes. Su interior no se queda atrás: dispone de una cocina de gran formato, sala, comedor, un teatro con sala de aperitivos y seis habitaciones. La suite principal, diseñada como un espacio independiente dentro de la casa, tiene terraza privada, sala de estar, vestidores, armarios y un baño doble de lujo.

El agente inmobiliario Carl Gambino, quien lidera la venta, destacó que la mansión ofrece “vistas panorámicas desde cualquier parte del terreno”, una de las cualidades más codiciadas en las residencias de Beverly Hills

A sus 53 años, Ricky Martin sigue consolidándose como uno de los artistas latinoamericanos más influyentes en el mercado internacional. Con una trayectoria de más de 39 años, que comenzó en el grupo Menudo y se consolidó con su carrera como solista, Martin ha sabido mantenerse vigente con giras, lanzamientos y reconocimientos.

El cantante es padre de cuatro hijos: Matteo y Valentino (17 años), Lucía (6 años) y Renn (5 años), quienes se han convertido en el motor de su vida. De hecho, en los MTV Video Music Awards no dudó en dedicarles el premio que lo reconoció como ícono de la música latina.

Aunque su patrimonio lo ubica entre los artistas más acaudalados de Puerto Rico, estas ventas reflejan una nueva etapa en la vida del intérprete, más enfocada en la reinvención y en decisiones estratégicas para su futuro. No se trata de problemas financieros, sino de un movimiento que lo posiciona dentro del mercado inmobiliario de lujo en dos de las ciudades más importantes del mundo.

Ricky Martin no solo sigue conquistando escenarios y audiencias con su música, también se consolida como un referente en el ámbito empresarial y personal. La venta de sus propiedades en Nueva York y Beverly Hills es una muestra de su versatilidad y de su capacidad para reinventarse constantemente, manteniéndose vigente tanto en la industria del entretenimiento como en el competitivo mercado de bienes raíces.

Con estas operaciones millonarias, el “Rey del Pop Latino” reafirma que su legado no se limita a los escenarios, sino que también se extiende a inversiones que confirman su visión estratégica y su capacidad para brillar en cualquier terreno.