A Harry Styles se le rompió el pantalón en pleno concierto y termina mostrando sus partes

El actor y exintegrante de la boyband 'One Direction' tuvo una emergencia de moda en pleno concierto cuando su pantalón de cuerina se le rompió en la entrepierna y dejó al descubierto sus partes íntimas. Por fortuna, el intérprete de "As It Was" manejó magistralmente la situación.

Harry Styles se tomó a pecho aquella frase de los músicos del Titanic que exclamaron: "el espectáculo debe continuar", mientras el trasatlántico se hundía en el océano Atlántico. Y es que el cantante de 28 años sufrió un percance durante un concierto en Inglewood, California.

Resulta que justo en el momento en que interpretaba su canción, "Música para un restaurante de sushi", los pantalones de cuerina marrón se le rasgaron en la costura de la entrepierna, dejando al descubierto su ropa íntima. El hueco que se le hizo al pantalón fue tan grande que el pobre Harry Styles no pudo ocultar la vergüenza mientras intentaba remediar el asunto.

Varios video compartidos por fanáticos que estuvieron en el concierto, muestran el momento exacto en el que ocurre el accidente. Al parecer, el excéntrico artista acostumbrado a realizar movimientos audaces quiso arrodillarse y al instante la costura del pantalón colapsó y terminó rompiéndose. Después de notar la brecha, Styles continuó cantando tímidamente mientras cubría el desgarro.

Otro clip del concierto, Twitter, revela que el ex miembro de One Direction usó una bandera del Orgullo del arco iris que le regalaron los fans, que representa a la comunidad LGBTQ+, para cubrir la rotura. Ató la tela alrededor de su cintura y continuó cantando el resto de su setlist.

De acuerdo con Page Six del New York Post, celebridades como Jennifer Anniston, Kylie Jenner, Trevor Noah y Ellen DeGeneres fueron parte de la audiencia que se divirtió dentro del Kia Forum.

¿Quién es Harry Styles?

Nacido en Reino Unido en 1994, Harry Styles simpre mostró un talento innato para la música desde muy pequeño. A los 16 años fue seleccionado para integrar la boy band One Direction luego de participar del programa The X Factor.

Después de la participación de los 5 integrantes de One direction en The X factor, a pesar de que no ganaran el primer lugar, su patrocinador Simon Cowell pagó 2 millones de libras con la finalidad de que One Direction firmara un contrato con el sello discográfico Syco Records.

De esta manera inició la carrera musical de Harry Styles, cuando finalmente en el 2011 One Direction lanzó su primer álbum musical titulado “Up All Night” convirtiendo al grupo británico en uno de los más reconocidos a nivel mundial con su primer álbum.

Cabe destacar que aunque el álbum “Up All Night” contó con la colaboración de varios compositores, Harry Styles tuvo la oportunidad de componer 3 de las canciones que forman parte de este primer álbum.

Tras siete años y cinco discos exitosos, Harry Styles emprende su carrera en solitario en 2017 con la publicación de su álbum homónimo, el cual recibió buenos comentarios de la crítica y debutó en la cima de las listas de los principales mercados del mundo.