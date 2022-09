Los hijos de Britney Spears rompen el silencio, ¿qué dijeron?

Jayden James Federline Spears, el hijo menor de 'la princesita del pop', rompió el silencio y habló por primera vez de la relación que mantiene actualmente con su madre. El adolescente de 16 años contó por qué él y su hermano Sean Preston decidieron no asistir a la boda de su madre con Sam Asghari.

En una entrevista para el canal británico ITV, Jayden reconoció que no siente “odio” por su madre, pero admitió que “tomará mucho tiempo y esfuerzo” reparar su relación rota, reveló el diario Daily Mail en un avance a la entrevista.

“Estoy totalmente convencido de que esto se puede arreglar. Sólo va a tomar mucho tiempo y esfuerzo. Solo quiero que ella mejore mentalmente. Cuando se mejore, tengo muchas ganas de volver a verla”, reveló el menor de los hermanos.

Mirando a la cámara, Jayden se dirigió directamente a su madre: “Te quiero mucho, espero lo mejor para ti. Tal vez algún día podamos sentarnos y hablar de nuevo”.

Jayden explicó, también, cuál fue el verdadero motivo por el que ni él ni su hermano Sean Preston estuvieron presentes en la boda de su madre con Sam Asghari en California.

“En ese momento, simplemente no era una buena idea ir. No digo que no esté feliz por ella. Estoy muy feliz por ellos, pero ella no invitó a toda la familia y si solo íbamos Sean Preston y yo, simplemente no veo cómo esa situación habría terminado en buenos términos“, explicó.

En cuanto a la relación con su hermano, Jayden aseguró: que “Sean Preston y yo estamos muy unidos. Él siempre está pendiente de mí y yo cuido de él. Nos aseguramos de que ambos estemos mentalmente saludables”.

Los adolescentes han sido criados por su padre Kevin Federline y actualmente viven junto a él, su madrastra Victoria, los dos hijos de la pareja, Jordan, de 11 años y Peyton, de ocho años, y los hijos mayores de Federline, Kori de 20 años y Kaleb, de 18.

“Siento que este es mi lugar seguro. Mi hogar. Amo a todos aquí”, expresó Jayden.

“Creo que mamá ha tenido problemas para prestarnos atención y mostrarnos el mismo amor y no creo que le haya mostrado lo suficiente a Sean Preston y me siento muy mal por eso”, expresó Jayden. “Me siento culpable, así que estoy ahí para él. Mamá me ha tratado mejor”, aseguró.

Britney responde a su hijo

La respuesta de la cantante no se hizo esperar, y tras las declaraciones de su hijo menor, Britney escribió un mensaje en su cuenta de Instagram en el que aseguró que siempre trató de ser buena madre y que espera que algún día sus hijos comprendan lo ocurrido.

“Me he esforzado por ser la mejor persona que puedo. Espero que mis hijos algún día entiendan las razones de mis acciones, siempre bajo tutela, siendo rehén en mi casa y bajo supervisión. Finalmente, a los 40 años, sin las restricciones a las que mi familia me ha sometido, le digo a mi hijo Jayden que le envío todo el amor del mundo cada día durante el resto de mi vida. Mi amor por mis hijos no tiene límites y me entristece saber que no estuve a la altura de sus expectativas como madre”, compartió la estrella pop. “Tal vez algún día podamos encontrarnos cara a cara y hablar de esto abiertamente”.

*Con información de Infobae*