Kevin Federline publica videos de Britney discutiendo con sus hijos

La polémica entre Britney Spears y su exesposo Kevin Federline parece no haber acabado. Tras el cruce de acusaciones entre ambos, luego que el exbailarín afirmara que sus hijos se habían alejado de ella por sus desnudos, ahora Federline vuelve a atacar haciendo público unos videos sobre la relación entre Britney y los adolescentes.

"No puedo sentarme y dejar que mis hijos sean acusados de esta manera después de lo que han pasado. Por mucho que nos duela, decidimos como familia publicar estos vídeos que los niños grabaron cuando tenían 11 y 12 años. Esto ni siquiera es lo peor. Las mentiras tienen que parar. Espero que nuestros hijos crezcan para ser mejores que esto", publicó Federline en su cuenta de Instagram junto a varios videos donde se ve a Britney reprender a los niños.

El primer vídeo de la publicación se grabó cuando llegó la hora de acostarse. "Esta es mi casa, si quiero entrar aquí y darte loción para la cara porque es áspera, y todo lo que me dices es 'está bien'... 'está bien" no, no está bien'. Será mejor que todos comiencen a respetarme, ¿queda claro?", exclamaba Britney.

Tras esas declaraciones un poco extrañas, la cantante finaliza con intenciones de hacerse respetar: "Todos deben comenzar a tratarme como una mujer válida. Soy una mujer, ¿de acuerdo? Sean amables conmigo. ¿Entienden?".

🔴 El exmarido de Britney Spears, Kevin Federline, comparte vídeos chocantes de las peleas entre la artista y sus hijos.



▪ Lo ha hecho como respuesta a la publicación de Spears sobre el comportamiento de sus hijos.



Más información ➡ https://t.co/P2C9iP6EyA pic.twitter.com/Hi7VH9QvH3 — La Vanguardia (@LaVanguardia) 11 de agosto de 2022

En el segundo vídeo, que se grabó durante un viaje en coche, los chicos discuten con su madre porque ella cogió el teléfono de Sean después de que lo regañara porque él no llevaba zapatos. Aun así, finaliza con un fuerte debate sobre la opción de ir a patinar sobre hielo.

Aunque pueda parecer un gran ataque de Federline hacia su exmujer, lo cierto es que llega después de que Spears publicara en su Instagram que la actitud de sus hijos, que ahora tienen 15 y 16 años, había sido "odiosa" al no querer pasar más tiempo con ella.

Los niños no asistieron a la boda de Spears y Asghari debido a su presencia en las redes sociales, la misma razón por la que no la han visitado en meses, afirmó Federline en una entrevista con ITV.

Spears y Federline estuvieron casados de 2004 a 2007.