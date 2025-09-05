¡Hoy es 5 de septiembre y... la hija de Vico C cumple 35 años! | Recordamos su historia

Cada 5 de septiembre el rapero nacido en Nueva York, es tendencia global junto con su hija, por su icónico tema que lo haría famoso a nivel mundial.

¡Hoy es 5 de septiembre y la hija de Vico C cumple nada más y nada menos que 35 años! Sí, la canción con la que el rapero alcanzó la fama mundial cumple este viernes exactamente 22 años desde que se estrenó y hoy volvemos a recordar la historia de este gran éxito y qué ha sido de la vida de su hija.

A principios de la década del 2000, Luis Armando Lozada Cruz ya era un artista consagrado del rap y el hip hop en español. Pero la fama trajo los vicios y el vicio los problemas. Fue justamente estando en la cárcel cuando Vico C escribió el mayor de sus éxitos musicales, '5 de septiembre', en honor a su hija mayor. Hoy, en esta fecha, recordamos la historia de aquella canción y lo que significó para el artista.

En 2003, Vico C lanzó su sexto álbum de estudio titulado "En honor a la verdad". En aquella época, el rapero puertorriqueño ya era un ícono del rap y el hip hop en español a nivel internacional. Su lírica va mayormente orientada a la crítica social, usando como norte el cristianismo; le valió el sobrenombre del 'Filósofo'.

No obstante, durante ese periodo, Vico vivió bajo la sombra de las drogas, lo que lo llevó en 2002 a la prisión tras ser arrestado en Miami por posesión de cocaína. Durante el tiempo que pasó en la cárcel, el rapero se dedicó a escribir las canciones de su álbum "En honor a la verdad".

Una de esas fue "5 de septiembre", dedicada a su hija Marangely Lozada Trinidad, quien cumplía 13 años en ese momento, según la letra de la canción: “Hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13; el tiempo pasó volando, ya ni me acuerdo cuando empezó a ser señorita...”.

El éxito del álbum fue tal, que logró alzarse con un Grammy Latino como Mejor Álbum de Música Urbana en 2004 y la canción pasó a convertirse en leyenda.

¿Cuántos años tiene su hija?

Desde entonces, cada 5 de septiembre, los fanáticos recuerdan a la hija de Vico C y este año no ha sido la excepción, pues desde muy temprano, el nombre artístico del rapero y "5 de septiembre" son tendencia en redes sociales.

Si hacemos la matemática, resulta que la hija mayor de Vico C está cumpliendo 35 años este 2025. De hecho, Mara, como le dicen de cariño, recordó su aniversario de vida número 35 a través de sus historias de Instagram, donde colgó varios videos en los que se le ve celebrando la fecha.

A sus 35 años, Marangely Lozada ha formado un hogar y tiene dos hijos, un niño y una niña. Estudió Educación Infantil y fue profesora de artes plásticas. Es la creadora de un emprendimiento en Puerto Rico conocido como Educreativo, el cual desarrolla juegos didácticos y pedagógicos.

En Netflix, se puede ver la película Vico C, la vida del filósofo. El biopic narra su historia, desde sus orígenes humildes hasta el estrellato internacional. El filme presta homenaje a 5 de septiembre con una escena que recrea el momento cuando canta la canción por primera vez.