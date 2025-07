Jennifer López desata controversia en España con coreografía provocadora

Durante su paso por España con su gira mundial, la estrella neoyorquina no solo impresionó con su voz y presencia escénica, sino que también generó polémica por la intensidad de sus coreografías y la reveladora letra de una canción que muchos interpretan como una directa referencia a su reciente separación de Ben Affleck.

El episodio más comentado ocurrió la noche del sábado 19 de julio en Tenerife, como parte del Cook Music Fest. Allí, frente a miles de asistentes, JLo, de 55 años, presentó una coreografía altamente sugestiva que dejó al público dividido. En la rutina, la cantante simula posiciones sexuales con sus bailarines en el escenario, en un acto que varios han calificado como “pasado de tono” por la escasa sutileza y la fuerte carga sexual.

“La controvertida danza de JLo dejó muy poco a la imaginación”, reportaron medios locales, mientras que en redes sociales se multiplicaban los comentarios de admiración y crítica por igual.

Pero no fue solo el baile lo que generó revuelo. En un concierto anterior en Pontevedra, la artista aprovechó el escenario para presentar por primera vez “Wreckage of You”, una canción inédita que, según los fans y analistas, está cargada de mensajes personales dirigidos a su exesposo.

“Esta es una nueva canción que quiero cantar por primera vez esta noche, llegó a mí cuando pasé toda una noche sin dormir”, dijo Jennifer antes de interpretar el tema, captando de inmediato la atención del público.

La letra no dejó dudas sobre su tono emocional: “El amor que quiero, el amor que necesito, comienza dentro de mí”, “Gracias por las cicatrices que dejaste en mi corazón, me mostraron que las estrellas brillan más en la oscuridad”, “No dejaré que me digas adiós una vez más”, “Ahora obsérvame escalar fuera de los restos de ti”.

Frases que evidencian una catarsis personal y que muchos consideran su “venganza musical” contra Affleck, en medio del proceso mediático de su separación.

Esta gira marca el regreso oficial de Jennifer López a los escenarios tras su ruptura, y no ha dejado indiferente a nadie. Con shows ya realizados en España y otros programados en Hungría, Italia, Turquía, Polonia y Emiratos Árabes, la diva del Bronx reafirma que está más vigente que nunca, incluso cuando sus presentaciones generan controversia.

Lo cierto es que Jennifer no teme mostrar vulnerabilidad, sensualidad ni empoderamiento sobre el escenario. Mientras algunos critican su puesta en escena, otros la aplauden por mantenerse auténtica y por canalizar el dolor en arte.

La gira continuará próximamente en Estados Unidos, y los fans ya esperan más momentos intensos, confesiones líricas y, posiblemente, más titulares protagonizados por la imparable Jennifer López.