¡Pasando pena! Katy Perry se perdió en la coronación del rey Carlos III y su reacción se viraliza

¡Más perdida que el hijo de Limber! Así se encontraba Katy Perry tras pasar un momento incómodo al no encontrar su silla durante la ceremonia de coronación de Carlos III. La cantante californiana se volvió blanco de memes y burlas al no encontrar su asiento asignado en la coronación. Este incómodo momento que vivió la cantante no pasó desapercibido y fue aprovechado por las cámaras.

Por medio de Twitter, la cuenta @PopBase posteó el video donde se observa a la cantante estadounidense vivir momentos de incertidumbre por no encontrar su lugar. El video cuenta actualmente con 7 millones de reproducciones y con más de 80 mil likes.

En el video Perry aparece luciendo un tanto perdida mientras busca con la mirada su asiento y da vueltas por el recinto. La cantante lució un traje color lavanda, de Vivienne Westwood. Tenía un gran tocado que le tapaba parte del rostro acompañado de un collar de perlas y guantes que le cubrían hasta el antebrazo.

Por si fuera poco, las burlas no fueron solo por el vergonzoso momento que protagonizó dentro de la Abadia, sino también por el tropiezo que sufrió en las afueras.

“Katy Perry en el primer día de universidad buscando su sitio”, “Katy Perry soy yo buscando mis ganas de vivir”, “Ese momento incómodo en las ceremonias religiosas cuando llegas algo tarde y te toca estar toda la misa parada”, “Me siento identificada con Katy Perry cuando llego a cualquier sitio” fueron algunos de los tweets de los usuarios.

"Katy Perry":

Porque andaba bien perdida en la #Coronation del Rey Carlos III. pic.twitter.com/yTaUOlsJ1O — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) 6 de mayo de 2023

Ante este suceso, la cantante escribió en twitter a modo de broma luego de generar todo tipo de reacciones en redes sociales: "no se preocupen chicos encontré mi asiento".

El vínculo de Katy Perry con la realeza y, en especial con el rey Carlos III, ocurrió en 2019, en un evento en Bombay, cuando se conocieron. Un año después, el actual monarca la nombró embajadora del British Asian Trust, una organización sin fines de lucro cofundada por Carlos III para tratar la pobreza en el sur de Asia.

don’t worry guys i found my seat — KATY PERRY (@katyperry) 6 de mayo de 2023

En un comunicado del pasado mes de abril y después de que se anunciara su participación en el evento del domingo, la cantante destacó el trabajo de la entidad. "Estoy encantada de actuar en el concierto de la coronación y de ayudar a dar más luz sobre el Fondo de Protección de la Infancia del British Asian Trust, cuya labor incluye desde iniciativas sobre el terreno hasta la recaudación de fondos, con el objetivo de encontrar soluciones al tráfico de niños", declaró.