Video | Mariah Carey le autografió el pecho a Rihanna en pleno concierto

En un espectáculo que ya forma parte de la cultura pop, Mariah Carey sorprendió al público durante su concierto final de la gira navideña “Christmas Time”, el 17 de diciembre en el Barclays Center de Brooklyn, al protagonizar un momento inesperado junto a la superestrella Rihanna. La intérprete de “Umbrella” asistió al evento, y su presencia no solo encendió la energía del lugar, sino que culminó en una escena inolvidable: Mariah deteniendo el show para autografiar el pecho de Rihanna.

Todo comenzó cuando Carey, en un gesto de cercanía hacia su público, bajó del escenario para interactuar con los asistentes. Fue entonces cuando se encontró con Rihanna, quien le pidió un autógrafo en su pecho.

La sorpresa no terminó ahí. Rihanna, vestida con un imponente abrigo de piel sintética que marcó tendencia, tomó el micrófono y declaró al público: “Mariah Carey está firmando mi seno”, provocando la ovación de los asistentes y generando un torrente de comentarios en redes sociales.

Los usuarios no tardaron en calificar el momento como “histórico”. Un fanático escribió en Twitter: “Rihanna y Mariah juntas son la definición de poder”, mientras otro añadió: “Esto es más que música, es historia del entretenimiento”.

El concierto no solo será recordado por este encuentro, sino también por la impecable producción de Carey, quien ofreció una mezcla de clásicos navideños como “Joy to the World” y “O Holy Night”, junto a éxitos que definieron su carrera, como “Hero” y “We Belong Together”.

Sus hijos gemelos, Monroe y Moroccan, también tuvieron su momento especial en el escenario, tocando la guitarra y la batería en una versión festiva de “Let It Snow”. Este cierre familiar y emotivo marcó el final de una gira que celebró los 30 años de su icónico álbum Merry Christmas.

La gira de Mariah, que comenzó el 6 de noviembre en Highland, California, enfrentó desafíos como la cancelación de tres conciertos debido a una gripe. Sin embargo, la cantante se recuperó a tiempo para ofrecer un cierre espectacular en Brooklyn.

Durante el tour, la artista celebró otro logro histórico: su canción “All I Want for Christmas Is You” alcanzó nuevamente el número uno en la lista Billboard Hot 100, reafirmándose como el himno navideño más popular de todos los tiempos. Actualmente, el tema acumula más de 2 mil millones de reproducciones en Spotify, con un crecimiento global del 120% en los últimos cinco años.

mariah carey signing rihanna tiddies is legendary pic.twitter.com/YErSBSR5ol — 2000s (@PopCulture2000s) December 18, 2024