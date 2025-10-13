Metallica y el álbum que cumplió 34 años en Billboard superando a Pink Floyd y Bob Marley

La agrupación vuelve a demostrar por qué es una de las bandas más influyentes del rock mundial.

Su emblemático The Black Album, lanzado en 1991, alcanzó un nuevo récord al superar las 800 semanas en la lista Billboard 200, consolidándose como uno de los discos más duraderos de todos los tiempos. Con este logro, el álbum supera a clásicos como The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, Legend de Bob Marley and The Wailers, y Greatest Hits de Journey, según informó RockFM.

Estrenado el 31 de agosto de 1991, The Black Album debutó directamente en el número uno del ranking estadounidense, y más de tres décadas después sigue entre los favoritos del público, actualmente en la posición 162. Permanecer más de 15 años (interrumpidos o continuos) en Billboard 200 es un fenómeno que pocas producciones han conseguido, y menos aún dentro del género heavy metal.

A diferencia de los discos recopilatorios que dominan este tipo de récords, el álbum de Metallica es un trabajo de estudio, lo que lo hace aún más significativo. En él se incluyen algunos de los temas más reconocidos del grupo: “Enter Sandman”, “The Unforgiven”, “Sad But True” y “Nothing Else Matters”, canciones que no solo marcaron la historia del metal, sino que trascendieron generaciones y estilos musicales.

El portal RockFM destacó que “The Black Album sigue cautivando tanto a nuevos oyentes como a fanáticos históricos”, demostrando que la fuerza del disco radica en su capacidad de renovarse sin perder su esencia. Desde su lanzamiento, el álbum ha vendido más de 30 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndose en una referencia obligada para músicos y amantes del rock.

La vigencia de este trabajo también ha sido impulsada por la era digital. Plataformas de streaming como Spotify y Apple Music han permitido que nuevas audiencias descubran la obra maestra de Metallica, mientras que las reediciones en vinilo y ediciones especiales han reforzado el interés de los coleccionistas y fanáticos veteranos.

Pero el legado de Metallica no se limita a su música. La banda ha mantenido un fuerte compromiso con causas sociales, integrando la solidaridad en su gira M72 World Tour. En abril de 2025, iniciaron junto a la Cruz Roja Americana una campaña nacional de donación de sangre, denominada Give Where You Live.

“En abril de 2025, se puso en marcha una serie de campañas de donación de sangre de la Cruz Roja Americana y Metallica en lugares seleccionados a lo largo de la etapa estadounidense de la gira ‘M72 World Tour’. Gracias a esta colaboración se recogieron más de 2.000 donaciones de sangre y plaquetas”, informó RockFM.

La campaña, activa hasta el 28 de febrero de 2026, invita a los fanáticos a donar en cualquier punto de la Cruz Roja en Estados Unidos, a través del sitio RedCrossBlood.org/Metallica. Quienes participen recibirán una camiseta de edición limitada y podrán ganar una guitarra ESP Snakebyte exclusiva, firmada por todos los integrantes de la banda y decorada por el artista Squindo.

Más allá del récord histórico, The Black Album sigue representando la unión perfecta entre potencia, melodía y profundidad emocional. Treinta y cuatro años después de su lanzamiento, Metallica no solo mantiene su reinado en el rock, sino que reafirma que la verdadera trascendencia no se mide en décadas, sino en el legado que deja en cada generación.