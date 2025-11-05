Paul McCartney confiesa por qué no supera la muerte de John Lennon

A más de cuatro décadas del asesinato del artista, su colega vuelve a abrir una herida que jamás cerró.

En Wings: The Story of a Band on the Run, su nuevo libro publicado el 4 de noviembre, Paul McCartney, el ex Beatle de 83 años, revela cómo vivió la trágica noticia que cambió su vida para siempre y cómo, incluso hoy, sigue luchando con el duelo por la pérdida de su amigo, coautor y figura esencial en la historia de la música.

La mañana del 8 de diciembre de 1980 quedó grabada en su memoria. McCartney relata que recibió la llamada que le informó del asesinato de John Lennon frente al edificio Dakota, en Nueva York, y describe ese instante como un shock profundo.

“Fue una locura”, recuerda. “Simplemente dijimos lo que todos decían; todo estaba borroso. Fue como el asesinato de Kennedy. El mismo momento horrible, ¿sabes? Era imposible asimilarlo. Todavía no lo he asimilado. Y no quiero hacerlo”.

A pesar de las tensiones que marcaron los años posteriores a la ruptura de The Beatles en 1970, McCartney subraya que su relación con Lennon había sanado antes de la tragedia.

“Es un consuelo para mí, porque sí me entristece que nunca nos sentáramos a hablar y arregláramos nuestras diferencias. Pero, por suerte, la última conversación telefónica que tuve con él fue estupenda y no tuvimos ninguna pelea”, explica.

Aquel último intercambio, según detalla, fue íntimo y cálido: “Hablamos sobre lo bien que la estaba pasando con su hijo Sean, disfrutando mucho de la vida, y sobre sus planes de continuar con su carrera. Fue una conversación realmente bonita”.

Ese vínculo, definido por McCartney como una hermandad genuina, es uno de los pilares emocionales del libro.

“Nos habíamos querido toda la vida, habíamos tenido nuestras discusiones y nos habíamos dicho de todo. Pero nunca fue más que una relación entre dos hermanos”, afirma.

El asesinato de Lennon conmocionó al mundo y al propio McCartney, quien describe la necesidad inmediata de buscar refugio en la actividad.

“Nadie podía quedarse en casa con esa noticia. Todos teníamos que ir a trabajar y estar con la gente que conocíamos. No podíamos soportarlo. Simplemente, teníamos que seguir adelante”, escribe. “Así que fui y trabajé un día entero, casi en estado de shock”.

Stella McCartney, su hija y reconocida diseñadora, también comparte su recuerdo de aquel día devastador.

“Recuerdo la reacción más fuerte que jamás había visto ante una llamada telefónica, y cómo salió de la cocina y se fue afuera… Fue realmente desgarrador”, dice. “Tengo grabada en mi mente la imagen de mi padre recibiendo la noticia del asesinato de John Lennon”.

La muerte de Lennon generó vigilias espontáneas en ciudades como Londres y Nueva York, y marcó un antes y un después en la cultura global. Su obra revolucionaria continúa siendo una referencia para generaciones. Temas como Imagine, All You Need Is Love y Strawberry Fields Forever siguen resonando como himnos universales.

Sean Ono Lennon, hijo del músico, también aporta un testimonio que revela la profunda conexión artística entre ambos artistas hasta el final.

“Tenía todos los álbumes en solitario de ellos, incluso los de Ringo y George… Y, por supuesto, tenía todo lo de Paul”, recuerda.

A pesar del paso del tiempo, McCartney admite que la herida sigue abierta. Ese dolor silencioso, convertido en memoria, marca su nueva obra literaria y demuestra que, para él, Lennon nunca se fue del todo.