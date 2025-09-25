Premios Juventud 2025: Alejandra Espinoza revela sus nervios de conducir la gala en Panamá

Uno de los rostros más reconocidos de Univision, se prepara para ser nuevamente protagonista en la televisión latina al presentar la premiación.

Esta será una edición histórica que por primera vez se celebrará fuera de Estados Unidos, teniendo como escenario la ciudad de Panamá.

Aunque lleva casi dos décadas presentando programas y ceremonias, la modelo y conductora asegura que la emoción de estar frente a millones de espectadores nunca desaparece. Sin embargo, antes de salir al escenario, admite que vive momentos de mucha tensión.

“Todo me molesta, no me gusta nada”, confiesa Espinoza sobre los minutos previos a su entrada. “No me gusta el vestido que estaba muy segura de que me iba a poner. No me gusta el cabello, no me gusta el maquillaje. Me siento insegura, frustrada y estresada”.

Ese estado de nervios cambia por completo apenas pisa el escenario y siente la energía del público y las cámaras. “Haz cuenta de que es como sacar toda esa energía o mala vibra que traigo, la dejo en el camerino y salgo muy contenta y feliz”, comparte.

La carrera de Espinoza comenzó en los mismos estudios de Univision en Los Ángeles, donde recuerda con nostalgia haber hecho fila para audicionar en 2006. Un año después se convirtió en la primera ganadora de Nuestra Belleza Latina, concurso que transformó su vida y abrió las puertas a una trayectoria sólida dentro de la cadena.

“Yo estaba parada aquí en esta misma calle donde está este Univision esperando mi turno para audicionar”, recuerda.

Desde entonces, ha presentado programas emblemáticos como Sábado Gigante, La Banda, Mi Famoso y Yo y nuevamente Nuestra Belleza Latina. También ha conducido galas de renombre como Premio Lo Nuestro y Premios Juventud, que considera un evento muy especial en su carrera.

“Han pasado muchos años y no lo he sentido. Han sido años de mucha bendición, muchos cambios en mi vida, pero yo todavía me siento como tan emocionada como tan feliz, cada proyecto que me toca hacer. Todavía me lo recibo como si fuera la primera vez que lo voy a hacer”, asegura.

Espinoza destaca el papel de esta ceremonia como plataforma para artistas emergentes que hoy son íconos globales. “Todos los artistas que hoy son big deal empezaron en Premios Juventud. Fue como que el lugar donde dieron como que sus primeros pininos y ahora ya son grandes estrellas”, señala.

La edición 2025 contará con presentaciones de Marc Anthony, Wisin, Farruko, Grupo Firme, Grupo Niche, Gloria Trevi, Maluma, Camilo, Natti Natasha y Xavi, entre otros. El evento se transmitirá el 25 de septiembre por Univision, UNIMÁS, Galavisión y la plataforma ViX.

Para Espinoza, este show es mucho más que una entrega de premios. “Premios Juventud es para todos. Sé que tiene la palabra juventud, pero creo que es un programa y tiene música para todas las generaciones”, afirma.

Más allá de los vestidos y el glamour, Espinoza se concentra en el mensaje que transmite al público. “Soy amante de la música. Desde la primera canción que sale hasta la última. Lo más seguro es que me la sé y si no por lo menos me sé el coro”, comenta divertida.

Pero también reconoce la importancia de representar el esfuerzo colectivo detrás del evento: “Tanto trabajo merece ser bien representado. Me vista bien o me vista mal, me vea bonita o me vea fea, mi cabello esté bien o esté mal, eso para mí queda en segundo lugar. Lo que voy a hablar, lo que voy a decir, poder expresarme de la mejor forma posible y poder representar el trabajo de todo el equipo es lo importante”, reflexiona.

Al ser la primera vez que la ceremonia se celebra en Panamá, la presentadora espera convertirse en portavoz de la riqueza cultural del país. “Quiero que sea un lugar que, a través de los premios, la gente quiera ir a visitar”, asegura.

Además de su rol en la gala, Espinoza espera disfrutar de la gastronomía local. “Aunque voy por trabajo, espero probar un patacón relleno de carne y visitar lugares recomendados por los locales”, confiesa.

Aunque su agenda está llena de compromisos como presentadora, actriz y locutora del programa radial Buena Vibra, Espinoza recalca la importancia de su familia. Vive en Los Ángeles junto a su esposo Aníbal Marrero y su hijo Matteo.

“Necesitamos momentos como estos de sentarnos en familia y disfrutar como antes en familia y vivir el hoy, no pensar en el mañana, porque es que el mañana nadie lo tiene seguro”, expresa.

Consciente de que los sueños evolucionan con el tiempo, Espinoza reconoce que sus prioridades han cambiado. Esa visión la ha llevado a tomar decisiones clave para su vida personal y profesional.

A pesar de la experiencia acumulada, Espinoza asegura que la magia de estar frente al público sigue intacta. “Yo creo que eso es parte de hacer lo que a uno le gusta, porque cuando haces lo que amas y de verdad lo disfrutas, pues nunca dejas de sentir ilusión”, concluye.

Con esta nueva edición de Premios Juventud 2025, Alejandra Espinoza reafirma su lugar como una de las presentadoras más queridas de la televisión latina y como una voz que conecta generaciones a través de la música, la cultura y la pasión por su trabajo.