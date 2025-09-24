Sean 'Diddy' Combs: su madre reconoce sus errores y pide misericordia al juez

En su carta, Janice Combs enfatizó que su hijo ha tenido que superar traumas personales desde su infancia, incluida la muerte de su padre y de su tío, para llegar a convertirse en un empresario “muy exitoso” y en un padre “ amoroso y cariñoso”.

Janice Combs envió una carta al juez de distrito estadounidense Arun Subramanian.

“Desafortunadamente, mi hijo ha cometido errores terribles en su vida, y sé que él los reconoce”, escribió en la misiva.

El fundador de Bad Boy Records fue absuelto en julio de los cargos de tráfico sexual y conspiración para cometer crimen organizado. Sin embargo, fue hallado culpable de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución, delitos que podrían implicar hasta 10 años de prisión cada uno. Según NBC News, la fiscalía ha solicitado una condena de entre 51 y 63 meses, es decir, de cuatro a cinco años de cárcel.

En su carta, Janice Combs enfatizó que su hijo ha tenido que superar traumas personales desde su infancia, incluida la muerte de su padre y de su tío, para llegar a convertirse en un empresario “muy exitoso” y en un padre “amoroso y cariñoso”.

“Nunca excusaré ninguna mala acción de Sean. Siempre fui muy estricta con él durante su infancia. Apelo a la bondad de tu corazón para que permitas que mi hijo pueda sentarse a la mesa con su familia. Para que pueda criar a sus hijos e inculcarles la necesidad de ser respetuosos, recibir una educación y ser simplemente hijos de Dios con amor en sus corazones”, escribió.

Te puede interesar: Viuda de Vicente Fernández causa polémica por un video viral besando a otro hombre ¿Quién era?

Te puede interesar: Harry Styles deslumbra en la Maratón de Berlín 2025 y alcanza su mejor marca personal

La madre del artista también recordó el difícil proceso que enfrentan los hijos de Diddy tras la muerte de Kim Porter en 2018. Mencionó específicamente a Quincy (34 años), King (27) y las gemelas Jessie y D’Lila (18), quienes según expresó aún viven el dolor de esa pérdida.

“Le ruego a Su Señoría que le permita ayudarlos en el proceso de sanación de la pérdida de su madre, y del dolor y las noches de insomnio que han tenido desde el encarcelamiento de Sean”, añadió.

La madre del rapero, de 84 años, también explicó que atraviesa problemas médicos serios. Señaló que su salud “se ha deteriorado estos últimos años” debido a dos cirugías cerebrales y a la diabetes, que ha afectado directamente a su corazón.

“No sé cuánto tiempo más estaré aquí”, expresó en la carta. “Pero me encantaría poder verlo a él y a sus hijos juntos nuevamente”.

Hasta el momento, los representantes de Sean “Diddy” Combs no han emitido comentarios tras la difusión de la carta. La sentencia definitiva será anunciada en octubre, un momento decisivo para el futuro legal y familiar del artista.