Viuda de Vicente Fernández causa polémica por un video viral besando a otro hombre ¿Quién era?

La mujer aparece en un momento afectuoso con un hombre durante un show de su hijo Alejandro Fernández.

La familia Fernández volvió a estar en el centro de la conversación pública tras la difusión de un video en redes sociales donde María del Refugio Abarca Villaseñor, conocida cariñosamente como Doña Cuquita y viuda de Vicente Fernández.

El clip, que rápidamente se viralizó en Facebook, generó todo tipo de especulaciones sobre un supuesto nuevo romance. Sin embargo, la versión fue desmentida horas después. La reconocida locutora y creadora digital Chamonic aclaró la identidad del acompañante: “Así se hacen los chismes. Este video se está haciendo viral porque dicen que doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández, estaba en el concierto de su hijo Alejandro Fernández con su nuevo novio, porque se toman de la mano y se dan un beso entre la mejilla y la boca. Quien realmente es el señor Jaime, su hermano mayor”.

La explicación no frenó el debate. Muchos internautas cuestionaron la cercanía mostrada en el video, recordando que la familia Fernández ha sido blanco de críticas en otras ocasiones por sus gestos de afecto. Chamonic subrayó que esta forma de expresarse es parte de sus costumbres familiares y no debería malinterpretarse.

En efecto, Alejandro Fernández ya había defendido públicamente estas muestras de cariño. En febrero pasado, durante un encuentro con reporteros en Ciudad de México, el cantante declaró: “Esta es una costumbre familiar y no nos interesan las críticas. Yo a mis hijos también los beso en la boca, tal y como me lo enseñó mi padre, y eso no significa nada sobre nuestras tendencias sexuales”.

El tema abrió una nueva discusión en redes sociales: por un lado, la persistencia de prejuicios hacia los adultos mayores que buscan compañía y afecto; por otro, el respeto a las expresiones culturales y familiares que, aunque puedan parecer poco comunes, forman parte de tradiciones privadas.

A más de cuatro años del fallecimiento del “Charro de Huentitán”, la familia Fernández mantiene un perfil activo en los medios. Alejandro continúa con una exitosa gira internacional, mientras que sus hijos Alex y Camila avanzan con proyectos musicales propios. Además, se espera la llegada de un nuevo integrante a la dinastía, fruto del matrimonio de Vicente Fernández Jr. con la influencer Mariana González.

Aunque los rumores pusieron de nuevo a la familia en tendencia, lo cierto es que la vida privada de Doña Cuquita permanece bajo reserva, y hasta ahora ningún miembro de los Fernández ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el tema.