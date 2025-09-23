Harry Styles deslumbra en la Maratón de Berlín 2025 y alcanza su mejor marca personal

El británico de 31 años, ganador de tres premios Grammy, participó este domingo 21 de septiembre en la Maratón de Berlín 2025, una de las más prestigiosas del mundo, donde logró su mejor marca personal.

El cantante completó los 42,195 kilómetros en 2 horas, 59 minutos y 13 segundos, manteniendo un ritmo promedio de 6 minutos y 50 segundos por milla. En la primera mitad registró 1:29:08 y en la segunda 1:30:06, mostrando una consistencia notable en todo el recorrido.

El evento reunió a 80.000 corredores en la capital alemana, atravesando lugares emblemáticos como la Puerta de Brandeburgo, el parlamento, Potsdamer Platz y la Columna de la Victoria. Styles, siempre fiel a su estilo, corrió con una camiseta azul, pantalones cortos negros y zapatillas naranjas.

Tras cruzar la meta, celebró junto al atleta paralímpico Richard Whitehead, quien compartió en Instagram una foto del momento con un mensaje divertido: “2.58 en Berlín con mi amigo. ¿Alguien lo conoce?”.

Con esta participación, Styles suma presencia en los Abbott World Marathon Majors, el circuito que reúne las seis maratones más importantes del mundo. En marzo ya había corrido en Tokio, donde finalizó por debajo de las tres horas y media, destacándose entre más de 20.000 corredores.

Durante esa competencia en Japón, fue grabado por fanáticos mientras saludaba sonriente al público, vistiendo un conjunto negro con zapatillas Nike amarillas. Aquella actuación consolidó la percepción de que su disciplina y cercanía con los seguidores lo acompañan más allá de los escenarios.

El interés de Harry Styles por el atletismo refleja una tendencia creciente entre celebridades que buscan en el deporte un desafío personal. Casos como Colin Farrell en el Maratón de Brisbane 2021 (3:53:14) o Jennifer Connelly y Chelsea Clinton en Nueva York 2024 (3:45:47 y 3:45:51) refuerzan esta corriente.

Paralelamente a sus logros deportivos, el cantante se encuentra bajo el foco mediático por su presunta relación con Zoë Kravitz. Según TMZ, fuentes cercanas describen su vínculo como una dinámica de “amigos con beneficios”, sin compromisos ni etiquetas, aclarando que “no consideran su relación como algo serio” y que buscan “mantenerlo divertido por ahora”.

Las especulaciones crecieron tras la publicación de un video el 24 de agosto en redes sociales, donde ambos fueron vistos paseando del brazo en Roma. Semanas después, People difundió fotos en Brooklyn que los mostraban tomados de la mano, mientras testigos aseguraron que intercambiaron gestos cariñosos.

Incluso se reportó que fueron vistos besándose en Londres durante una salida después de un evento promocional de la película Caught Stealing, protagonizada por Kravitz. Una fuente cercana confirmó a la revista: “Él ha pasado tiempo con ella mientras está en su gira de prensa”.

Kravitz finalizó su compromiso con Channing Tatum en 2024 y estuvo casada con Karl Glusman. Styles, en cambio, cerró su relación con Taylor Russell en mayo del mismo año, tras romances conocidos con Olivia Wilde y Emily Ratajkowski.

Harry Styles demuestra que su impacto trasciende la industria musical. Con un estilo de vida activo y una disciplina que lo impulsa a asumir nuevos retos, el cantante sigue sorprendiendo tanto a sus fanáticos como al mundo del deporte. Entre logros atléticos y rumores sentimentales, su figura se mantiene en el centro de la conversación global.