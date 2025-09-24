'Baywatch' confirma su esperado reboot en 2026: Fox revive la leyenda televisiva de los salvavidas

El fenómeno televisivo que conquistó al mundo en los años noventa está listo para regresar.

Fox anunció oficialmente el reboot de “Baywatch”, con una primera temporada de 12 episodios que se emitirá entre 2026 y 2027, en colaboración con Fremantle, compañía que mantiene los derechos del clásico original.

La nueva producción estará bajo la dirección creativa de Matt Nix, responsable de series como Burn Notice y True Lies, quien asumirá el rol de showrunner y productor ejecutivo. A él se sumarán Michael Berk, Greg Bonann y Doug Schwartz, creadores originales de Baywatch, junto con el productor Dante Di Loreto.

El presidente de Fox Television Network, Michael Thorn, aseguró que esta nueva etapa tiene como propósito revitalizar la esencia de la franquicia con un enfoque actual:

“En su primera versión, Baywatch definió toda una era de vida en la playa y elevó a los salvavidas a un estatus icónico. Ahora, con nuestros socios de Fremantle, esta maquinaria televisiva está lista para un regreso contemporáneo. Juntos llevaremos el sueño californiano a toda una nueva generación de fans con historias frescas, nuevas estrellas y todo el espectáculo que convirtió a Baywatch en una sensación mundial”.

Desde Fremantle, el entusiasmo también es evidente. Christian Vesper, CEO de drama global, recalcó el valor que la marca sigue teniendo para la compañía:

“Baywatch siempre ha sido un activo preciado dentro del portafolio de Fremantle y continúa siendo una de las series más icónicas de la historia de la televisión a nivel mundial. Con Matt Nix al frente, sabemos que estamos en buenas manos, pues se distingue por contar historias envolventes y entretenidas. Nuestro objetivo es reconectar con los fans de siempre y, al mismo tiempo, presentar a una nueva generación el mundo de estos famosos salvavidas”.

La sinopsis oficial revelada por la cadena confirma que la nueva serie mantendrá los elementos que hicieron célebre a la original: rescates cargados de adrenalina, romances, química explosiva, conflictos personales y heroísmo en las playas del sur de California.

La novedad será un elenco totalmente renovado y un tratamiento narrativo adaptado a los desafíos sociales y culturales actuales. De momento, no se han revelado los nombres de los protagonistas ni los detalles del rodaje.

Estrenada en 1989 primero como un telefilme en NBC, Baywatch encontró su éxito masivo tras pasar a la sindicación, logrando mantenerse al aire por más de una década con 11 temporadas.

El inolvidable David Hasselhoff encarnó a Mitch Buchannon, el líder del equipo de salvavidas, acompañado a lo largo de los años por figuras que se convirtieron en íconos como Pamela Anderson, Yasmine Bleeth, Parker Stevenson, Nicole Eggert, David Charvet, Carmen Electra e incluso un joven Jason Momoa.

Te puede interesar: Scream 7 | Matthew Lillard, el villano original, regresa como Stu Macher en Ghostface

Te puede interesar: Anahí genera preocupación por su delgadez tras reciente aparición pública

El éxito trascendió la pantalla chica con el spin-off Baywatch Nights, centrado en aventuras detectivescas, y con la película de 2017 protagonizada por Dwayne Johnson y Zac Efron. Más recientemente, en 2024, Hulu estrenó un documental con testimonios de sus actores originales.

El anuncio llega poco después de la cancelación de Rescue: Hi-Surf, otra serie de Fox ambientada en Hawái y centrada en salvavidas, que no logró superar su primera temporada en mayo pasado.

Con el regreso de Baywatch, la cadena busca reconquistar al público global con una marca que en su época dorada fue vista en más de 140 países, consolidándose como una de las series más exportadas en la historia de la televisión estadounidense.