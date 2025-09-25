Premios Juventud 2025: Maluma ensayó y pidió no perderse su estreno mundial

Ciudad de Panamá, Panamá/Uno de los más esperados es Maluma, quien arribó al país este miércoles 24 de septiembre para ser parte de los Premios Juventud 2025. A través de sus historias en Instagram, el colombiano confirmó su presencia y compartió la emoción de presentarse en la gala que se celebrará este jueves 25 de septiembre en el Centro de Convenciones de Amador.

Apodado como el “pretty boy, dirty boy”, el intérprete de “Hawái” no solo regresa a esta premiación tras varias participaciones anteriores, sino que promete un show inolvidable con un estreno que ya está dando de qué hablar.

Según confirmó la organización, Maluma interpretará en vivo su más reciente sencillo “Bronceador”, como parte del espectáculo musical de la vigésima segunda edición de estos premios que celebran lo mejor de la cultura pop hispana y latinoamericana.

Durante los ensayos, el artista fue visto interpretando su tema “AVEMARÍA”, vestido de blanco y con gafas oscuras, acompañado de un cuerpo de bailarines que llenaron de energía el escenario. El colombiano destacó además que este estreno es muy importante en su carrera y pidió expresamente a los medios de comunicación y a los fanáticos no perderse la presentación, ya que será un momento único dentro de la ceremonia.

La actuación de Maluma será uno de los puntos más esperados de la noche, pero no estará solo. El cartel de Premios Juventud 2025 incluye a reconocidos artistas de diferentes países y géneros musicales:

Sech y Boza, los máximos exponentes panameños del género urbano.

Camilo y Morat, representantes colombianos con un enorme impacto internacional.

Grupo Firme, desde México, llevando la fuerza de la música regional mexicana.

La española Bad Gyal, referente del reguetón y el dancehall en Europa.

Cada uno aportará su estilo para crear una velada multicultural que promete sorprender al público dentro y fuera de Panamá.

Los Premios Juventud 2025 llegan a su edición número 22 con una propuesta sin precedentes: celebrarse por primera vez en Panamá, una ciudad que se convierte en epicentro del talento latino. Esta elección no solo resalta el potencial cultural del país centroamericano, sino que también abre las puertas a que artistas emergentes y consagrados compartan escenario frente a una audiencia global.

Para Maluma, volver a esta premiación es reafirmar su compromiso con los fanáticos que lo han seguido desde sus inicios. Su actuación en Premios Juventud es también un reflejo de su constante evolución artística, con un espectáculo que combina innovación, música inédita y la energía que lo caracteriza.

Esta gala promete no solo premiar a los mejores artistas, sino también regalarnos una alfombra azul cargada de brillo, moda, ocurrencias y momentos inolvidables que podrás ver en exclusiva por las pantallas de TVN y TVMAX. Así que prepárate, porque si te encanta la música, los looks extravagantes y la emoción de ver a tus artistas favoritos reunidos en un mismo escenario, este será tu evento del año.

La presentación de Maluma, con el estreno en vivo de “Bronceador”, será uno de los momentos más comentados de la noche. Y como él mismo advirtió: los medios y el público no deben perderse este show, que promete ser una mezcla de talento, pasión y orgullo latino.