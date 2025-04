El rapero Young Scooter muere trágicamente a los 39 años en incidente policial durante su cumpleaños

El artista, cuyo nombre real era Kenneth Edward Bailey, falleció el 28 de marzo, precisamente el día de su cumpleaños número 39, en circunstancias que aún están siendo investigadas. La noticia de su deceso ha dejado una profunda tristeza en la escena musical, que perdió a una de sus figuras más prominentes.

Según la Oficina del Médico Forense del Condado de Fulton, la causa de la muerte de Young Scooter aún no ha sido determinada, ya que se espera el informe de la autopsia. Sin embargo, el Departamento de Policía de Atlanta ha ofrecido detalles sobre el incidente que llevó a su trágica muerte.

El teniente Andrew Smith, comandante del Departamento de Homicidios, explicó que la policía había respondido a una llamada relacionada con una disputa que involucraba un arma. Al llegar al lugar, los oficiales se encontraron con una situación tensa, en la cual un hombre, posteriormente identificado como Young Scooter, trató de evadir el control policial.

“En las declaraciones de la llamada se informó que se produjeron disparos y que una mujer fue arrastrada de vuelta al lugar. Al llegar los agentes, llamaron a la puerta. Un hombre abrió la puerta y la cerró inmediatamente en las narices de los agentes”, detalló Smith en una conferencia de prensa. Tras establecer un perímetro, dos hombres intentaron huir por la parte trasera de la casa, y mientras uno regresó al interior, el otro saltó dos vallas. Fue este último, quien más tarde sería encontrado por los agentes al otro lado de la valla, el que aparentemente sufrió una grave lesión en la pierna. La policía le prestó auxilio y lo trasladó al hospital, donde fue declarado muerto.

El teniente Smith aclaró que no hubo disparos durante el incidente y que la lesión en la pierna de Young Scooter no fue producto de la acción policial, sino más bien un resultado de su intento de huida. Las autoridades indicaron que no pudieron localizar a la mujer mencionada en la llamada al 911, y que el caso sigue bajo investigación.

Horas antes de su fallecimiento, Young Scooter había compartido en sus redes sociales diversos mensajes de cumpleaños de sus amigos y seguidores, celebrando con entusiasmo su día. En una muestra de afecto, su hijo, Kenneth Bailey Jr., rindió homenaje a su padre a través de Instagram, expresando su dolor por la pérdida: “¡Maldita sea, mi mejor amigo se fue! ¡Feliz cumpleaños también! Sé exactamente qué hacer, aunque ya sabes que tengo a mis hermanos y hermanas”, escribió con profundo sentimiento.

La muerte de Young Scooter ha dejado un vacío en el mundo del rap, donde su música y legado perdurarán. La investigación continúa y se espera que más detalles sean revelados en los próximos días.