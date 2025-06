Robbie Williams quiso pelear con Liam Gallagher en vivo: la rivalidad más salvaje del pop

La historia de enemistad entre Robbie Williams y Liam Gallagher no fue solo una batalla de egos, fue una guerra cultural que dividió al pop británico durante más de dos décadas. Ahora, el biopic Better Man, centrado en la vida de Williams, revive uno de los enfrentamientos más icónicos de la música del Reino Unido, incluyendo el momento en que el ex Take That retó públicamente al líder de Oasis a una pelea televisada.

En los Brit Awards del año 2000, frente a una audiencia en vivo y millones de televidentes, Robbie lanzó una propuesta que dejó al mundo de la música en shock: “¿Alguien quiere verme pelear con Liam? Liam, cien mil de tu dinero y cien mil del mío. Subimos a un ring y peleamos, y todos podrán verlo por televisión”, dijo entre gritos del público, marcando un punto de no retorno.

La tensión no surgió de la nada. En 1995, ambos fueron fotografiados abrazándose en Glastonbury, pero aquella breve camaradería se rompió cuando Noel Gallagher lo llamó “el bailarín gordo de Take That”. A partir de ahí, Robbie se convirtió en blanco frecuente de insultos y desaires por parte de los Gallagher.

En el documental Boybands Forever, Williams recordó cómo pronto fue excluido del círculo de Oasis: “No creo que yo fuera su tipo”, dijo con ironía.

En Better Man, esta rivalidad ocupa un lugar destacado. Una escena reconstruye un violento enfrentamiento entre Robbie y Liam, como metáfora del desgaste emocional que provocó años de hostilidad pública. Aun así, Williams asegura no tener la intención de ofender: “No quiero que se enfade. Espero que le guste”, declaró a Yahoo News UK.

Después del episodio en los Brit Awards, la guerra siguió en los Q Awards, donde Liam dedicó su premio a Robbie. La respuesta fue el silencio y luego, venganza. En 2003, Williams programó tres conciertos en Knebworth Park, superando los dos que Oasis hizo en 1996, y le escribió una carta a Noel: “Dijiste que dos noches en Knebworth son historia. Bueno, supongo que tres es simplemente codicioso”.

Diez años más tarde, volvió a provocarlos al llenar el Etihad Stadium de Mánchester durante tres noches, mientras Beady Eye, la nueva banda de Liam, solo tocaba en el pequeño Ritz.

“Podría ser cualquier payaso. Es una vergüenza que él esté haciendo tres noches y una banda como nosotros una en el Ritz”, disparó Liam. A lo que Robbie respondió: “Hay canciones que habrían sido increíbles… si tuvieran estribillo”, en referencia al repertorio de Beady Eye.

Te puede interesar: Steven Spielberg revela las tres películas que casi lo vencen: 'Sobreviví'

Te puede interesar: Michael Jackson compró un Óscar histórico por 1,5 millones y nadie sabe dónde está

Williams confesó que toda esta tensión afectó profundamente su salud mental y fue una de las razones por las que dejó el Reino Unido. “Había una cultura de ‘Robbie Williams no es cool’. Era insoportable. Me fui del país”, dijo en 2021 en el pódcast Talent Takes Practice.

Sobre los insultos más dolorosos, no se olvida: “Liam dijo que deberían colgarme, Noel me llamó ‘el bailarín gordo’. Recuerdo cada sílaba”.

En una charla con Apple Music en 2022, fue más allá: “Eran unos matones gigantes para toda la industria. Eso no me gustaba. Quizá ahora sean diferentes, pero mucho de eso sigue dentro de mí”.

Sorprendentemente, Liam Gallagher ha dado señales de tregua. Ante las declaraciones más recientes de Robbie, escribió en redes sociales: “Estoy de acuerdo con él en lo importante, no en lo de los matones. Nunca he intimidado a nadie. Soy un bromista, sí, y me he pasado a veces. Pero si herí a alguien, lo lamento”.

Y con la noticia del posible regreso de Oasis a los escenarios en 2025, Robbie Williams fue uno de los primeros en reaccionar: “Los shows serán increíbles. Oasis volviendo a unirse será un momento de sanación para nuestro país”, dijo a The Mirror. Aunque, fiel a su estilo, lanzó una última puya: “Noel también estará allí”.

Así, el biopic Better Man no solo retrata el ascenso de Robbie Williams, sino que revive una rivalidad que marcó a toda una generación. Una historia de fama, insultos, puños imaginarios y, quizás, una reconciliación pendiente.