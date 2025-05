¡Salieron artistas! Milan y Sasha, hijos de Shakira y Piqué, debutan con su primer video clip musical

Milan y Sasha, los hijos de la superestrella colombiana, han dado su primer gran paso en la música con el lanzamiento de “The One”, un sencillo que promete marcar el inicio de una prometedora carrera para ambos jóvenes talentos.

A sus 12 y 10 años, Milan y Sasha ya están demostrando que el talento corre por sus venas. En su debut oficial, Milan se luce como baterista mientras Sasha sorprende al público con su voz, dejando claro que la música no solo es herencia, sino también pasión. El videoclip fue presentado en una gala exclusiva celebrada en Miami, donde Shakira no solo estuvo presente, sino que fue la más orgullosa del lugar.

Los hermanos participan en el proyecto internacional “Next Generation of Artists”, una iniciativa impulsada por Let It Beat Foundation y Let It Beat! Music Academy, que reúne a jóvenes talentos de todo el mundo en un álbum colaborativo. En este marco, “The One” representa no solo una canción, sino un símbolo del potencial artístico de las nuevas generaciones.

Shakira, quien siempre ha mostrado una conexión profunda con sus hijos tanto en lo personal como en lo artístico, compartió un emotivo mensaje celebrando el esfuerzo y la dedicación de los niños. “Este año, Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción, y Sasha ha dedicado horas al piano, descubriendo su voz”, confesó la artista a través de sus redes sociales, reflejando la intensidad con la que sus hijos se han comprometido con la música.

El apoyo de la cantante no es nuevo. Desde que comenzó su gira mundial “Las Mujeres Ya No Lloran”, Milan y Sasha han acompañado a su madre en varias paradas, compartiendo no solo el escenario sino también la experiencia de la vida artística. Esta cercanía ha fortalecido los lazos creativos entre madre e hijos y ha facilitado que ambos desarrollen sus habilidades en un entorno enriquecedor.

El lanzamiento oficial de “The One” está programado para el 11 de mayo de 2025, fecha en la que se estrenará tanto el tema como el videoclip, los cuales estarán disponibles en plataformas como YouTube, Spotify y las redes oficiales de Let It Beat Academy. La expectativa ya crece entre los fans de Shakira, que han seguido de cerca el crecimiento de Milan y Sasha desde su nacimiento.

Mientras Shakira continúa consolidando su legado en la industria musical, sus hijos parecen estar listos para comenzar a escribir el suyo. Con disciplina, talento y el respaldo de una figura icónica, Milan y Sasha se presentan ante el mundo con una propuesta que no solo emociona, sino que promete quedarse. La dinastía musical ha comenzado, y tiene nombre propio: Sasha y Milan Piqué Mebarak.