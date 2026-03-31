Sandra Sandoval revela curioso episodio y desata risas en redes con anécdota insólita
La reconocida artista volvió a convertirse en tendencia, esta vez por una mezcla de humor, sinceridad y una revelación personal que sorprendió a miles de seguidores.
La icónica cantante de música típica Sandra Sandoval compartió recientemente un curioso episodio ocurrido tras bambalinas durante una de sus presentaciones, demostrando una vez más su autenticidad y cercanía con el público.
A través de su cuenta de Instagram, la cantante relató una situación inesperada mientras se preparaba para subir al escenario, en medio de la intensidad y la adrenalina que caracterizan sus shows. “Ya el SANDRAFEST comenzó a hacer efecto. Eso me pasó ayer poniéndole unas aplicaciones al vestido. Es que yo entierro la aguja hasta donde yo siento el pinchazo y sigo cosiendo, pero ayer se me fue el pinchazo sin sentirlo y cuando me iba a quitar el vestido, ya ustedes saben, de verdad que la ADRENALINA es cosa seria. Una vez yo en tarima bailando, el amigo Ochoa se subió a bailar y me pisó y perdí la uña y en ese momento no sentía naaa”, escribió.
La publicación rápidamente acumuló más de 20 mil reacciones y una avalancha de comentarios, en los que sus seguidores no solo se divirtieron con la anécdota, sino que también destacaron su energía y forma de afrontar situaciones incómodas con humor. Mensajes como “¡O creo que esta vaina solo te pasa a ti! Y cuando tay en el concierto no sentí naaa.. Ay Sandra eres un caso! ¡Nunca cambies! Te queremos mucho”; “Eso pasa cuando la adrenalina está al máximo, te puyan y no sientes, eres lo máximo, cuídate mucho.”; y “Vamos a hacer los vestidos directo en tu cuerpo, pega las pepas directo reflejan el cariño que despierta entre sus fans.
Sin embargo, más allá de las risas, la cantante también ha sido noticia por una confesión mucho más profunda relacionada con su salud. En lo que inicialmente parecía ser un video promocional, Sandoval sorprendió al revelar que enfrentó un delicado diagnóstico médico que puso en riesgo su bienestar.
La intérprete, conocida como ‘La gallina fina’, contó que fue diagnosticada con divertículos y pólipos intestinales, una condición que podría haber derivado en una cirugía mayor si no tomaba medidas inmediatas. “Cuando fui al doctor, me dijo que si no me cuidaba y no seguía una dieta rigurosa, me iban a cortar el intestino. A mí nadie me va a cortar nada”, expresó con determinación.
Durante más de un año, la artista atravesó un proceso exigente, marcado por cambios drásticos en su alimentación y hábitos diarios. Según relató, llegó a mantener una dieta extremadamente limitada, basada principalmente en pollo y huevo, con el objetivo de evitar complicaciones mayores y estabilizar su condición.
En medio de este proceso, Sandoval también incorporó un producto natural a su rutina, el cual, según su testimonio, contribuyó a su recuperación. “Todas las mañanas me tomo una cucharada... lo mismo hago con el almuerzo y la cena”, explicó, destacando la disciplina que adoptó en su día a día.
Aunque admitió no haberse realizado estudios recientes como endoscopías o colonoscopías, la cantante asegura sentirse completamente recuperada. “Yo sé que ya no tengo nada, porque no me siento nada. Estoy completamente sana”, afirmó convencida.
Hoy, Sandra Sandoval no solo celebra su mejoría, sino que también utiliza su experiencia como una forma de generar conciencia entre sus seguidores. Su historia se ha convertido en un recordatorio sobre la importancia de escuchar el cuerpo, acudir a controles médicos y adoptar hábitos saludables a tiempo.
Entre anécdotas cargadas de humor y confesiones de alto impacto, la artista icónica panameña reafirma por qué sigue siendo una de las figuras más queridas del espectáculo: auténtica, resiliente y profundamente conectada con su público.