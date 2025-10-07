Shakira aclara el supuesto 'beso misterioso' en su concierto de Veracruz

La barranquillera volvió a ser tendencia mundial el pasado 24 de septiembre, no por un estreno musical ni por un movimiento de cadera, sino por un breve clip que se viralizó en redes sociales y que generó cientos de especulaciones sobre su vida personal.

Durante su concierto en Veracruz, México, un video captado por asistentes al show desató rumores de un supuesto beso entre la cantante colombiana Shakira y un hombre de su equipo técnico.

Las imágenes, tomadas desde un ángulo cercano al escenario, mostraban a la intérprete de TQG y La Tortura inclinándose hacia uno de los integrantes de su staff, con el rostro a pocos centímetros del suyo. El gesto fue interpretado por muchos como un intercambio afectivo y rápidamente invadió plataformas como TikTok, Instagram y X.

En cuestión de horas, miles de comentarios comenzaron a circular: algunos celebraban la posibilidad de que la barranquillera estuviera dándose una nueva oportunidad en el amor tras su mediática separación de Gerard Piqué, mientras que otros pedían cautela, sugiriendo que se trataba de un malentendido.

Días después, medios internacionales aclararon lo sucedido y disiparon los rumores. El supuesto “beso” no era tal, sino una confusión generada por la perspectiva del video. Lo que realmente ocurrió es que Shakira estaba inhalando oxígeno mediante un dispositivo que sostenía uno de los miembros de su equipo técnico.

Una segunda grabación, captada desde otro ángulo, dejó en evidencia que la artista no estaba besando a nadie, sino utilizando el aparato para estabilizar su respiración en plena presentación. Esta no era la primera vez que recurría a esa medida: días antes, durante su concierto en la Ciudad de México, también fue vista inhalando oxígeno tras bambalinas.

Según se explicó, el dispositivo es usado por cantantes en giras exigentes para evitar el agotamiento y mantener la potencia vocal en escenarios donde la exigencia física es máxima. En el caso de Shakira, la combinación de baile, canto en vivo y largas jornadas sobre el escenario habría hecho necesario este apoyo médico temporal.

Aunque la aclaración calmó las especulaciones, la escena generó preocupación entre sus seguidores. Algunos expresaron temor por la salud de la cantante, que a sus 47 años continúa ofreciendo espectáculos de alta intensidad. Otros, en cambio, señalaron cómo un mal ángulo fue suficiente para que surgieran teorías sobre un romance inexistente.

Este episodio volvió a poner de manifiesto la enorme atención que despierta la vida de Shakira. Desde su separación de Gerard Piqué en 2022, la artista ha mantenido un perfil reservado respecto a su situación sentimental, lo que alimenta aún más las conjeturas ante cualquier gesto que pueda interpretarse como una señal de un nuevo amor.

Más allá de la polémica, Shakira continúa recorriendo escenarios internacionales con su gira, que ha recibido elogios tanto de la crítica como del público. Con una propuesta llena de baile, energía y emociones, la cantante colombiana sigue consolidando su lugar como una de las artistas más queridas y exitosas del planeta.

El supuesto “beso misterioso” se convirtió, en definitiva, en un ejemplo claro del poder de las redes sociales: un instante fuera de contexto fue suficiente para generar titulares y teorías globales. Sin embargo, la realidad terminó siendo mucho más simple y profesional.

Shakira no estrenó romance, sino que, con disciplina y compromiso, se aseguró de mantener su mejor desempeño en el escenario. Y aunque no hubo beso, lo que sí quedó confirmado es que cualquier movimiento suyo basta para convertirse en tendencia y mantener al mundo entero hablando de ella.