Shakira lanza su poderosa marca de cuidado capilar

Esta iniciativa no solo marca una incursión audaz en el mundo de la belleza, sino que también refleja una historia personal de transformación, resiliencia y autenticidad.

Después de décadas de reinventar su imagen y romper récords en la música global, Shakira da un nuevo paso como empresaria con el lanzamiento de Ísima, su esperada línea de productos para el cuidado del cabello.

La presentación oficial de Ísima coincidió con el arranque de su gira norteamericana Las mujeres ya no lloran World Tour, lo que convirtió la fecha en un doble hito para la estrella colombiana. A través de un video compartido en sus redes sociales, Shakira reveló lo que muchos sospechaban desde hace semanas: “¿Se acuerdan cuando me vieron usando esto, que es lo que utilizo siempre antes de cantar, cuando me estoy preparando para salir al escenario? Pues esa es mi nueva línea de productos. Se llama Ísima y ya está aquí”.

En entrevista exclusiva con People en Español, la cantante confesó que esta marca nació de una necesidad profundamente personal. “He desarrollado una línea de productos que me ha tardado dos años, sin decir nada. Era mi secreto mejor guardado”, afirmó. A lo largo de su carrera, su cabello ha sido tanto una firma estética como una fuente de frustraciones, debido a los daños por tintes y procesos químicos. Shakira relata que, al no encontrar en el mercado productos que satisficieran sus exigencias, comenzó a preparar sus propias mezclas en casa, una práctica que la llevó a explorar soluciones más profesionales.

El resultado es una línea compuesta por ocho productos que incluyen champús, acondicionadores e hidratantes. Todos ellos fueron desarrollados bajo el sistema trimodal, una tecnología patentada que se basa en la Biotricología y se enfoca en tratar integralmente el cuero cabelludo, la corteza y la cutícula del cabello.

Más allá de la innovación técnica, lo que distingue a Ísima es su enfoque inclusivo. Shakira hizo énfasis en que muchas marcas tradicionales han ignorado la riqueza y diversidad del cabello latino: “Durante mucho tiempo, las marcas de cuidado capilar se han basado en categorizaciones simples de la textura y el tipo de cabello. Rizado, ondulado, lacio, encrespado… así se han dejado a muchas personas desatendidas e ignoradas”.

Esa preocupación por la representación también se refleja en el nombre del producto. “Me encanta Ísima porque es un superlativo, que además también me recuerda un poco a Isabel, que es mi segundo nombre. Pero Ísima, lo que quiere decir es más. Si quieres más, ahí tienes más. Y siempre necesitamos más. Más es más. Y la mujer latina no se puede conformar con poco”, explicó la artista.

Ísima estará disponible a partir del 16 de junio en isima.com, y en julio llegará a las tiendas Ulta Beauty en Estados Unidos.

Mientras su nuevo emprendimiento se posiciona en la industria cosmética, Shakira continúa conquistando escenarios. La gira Las mujeres ya no lloran comenzó su etapa norteamericana el 11 de junio en Arlington, Texas, y se extenderá hasta el 30 de junio en San Francisco, con paradas en ciudades clave como Houston, Phoenix, San Antonio y Las Vegas. A pesar de la cancelación de dos fechas (Boston y Washington), la gira avanza con fuerza, antes de su desembarco en Latinoamérica y, más adelante, en Europa.

La etapa mexicana contará con 15 fechas, incluidas cuatro presentaciones en el estadio GNP Seguros, con las que Shakira romperá su propio récord como la artista con más shows en ese recinto durante una sola gira. Posteriormente, la cantante visitará República Dominicana y Perú, países en los que compensará fechas suspendidas en la primera parte del tour.

Para 2026, se prevé su regreso a Europa, según confirmó la propia artista durante su paso por la Met Gala, aunque las fechas aún están por anunciarse.

Fechas restantes del tour en Norteamérica: