The Town 2025: Brasil se convierte en la capital mundial de la música con Green Day, Katy Perry y J Balvin

San Pablo volverá a vibrar con uno de los encuentros musicales más esperados del continente.

Del 6 al 14 de septiembre, el festival The Town 2025 transformará el Autódromo de Interlagos en un escenario de diversidad, innovación y talento internacional. Creado en 2023 por los mismos organizadores del icónico Rock in Rio, este evento ya se ha consolidado como una cita imprescindible para los amantes de la música.

The Town nació con la misión de rendir tributo a San Pablo, capital cultural y económica de Brasil. Desde la identidad visual del logotipo, inspirado en rascacielos y guitarras, hasta la escenografía urbana que recorre sus seis escenarios, Skyline, The One, Factory, Quebrada y otros dos dedicados a propuestas emergentes, cada detalle conecta con la esencia vibrante de la metrópoli más grande de Sudamérica.

Te puede interesar: Ver maratones de series daña la memoria y limita la plasticidad cerebral, advierten expertos

Te puede interesar: Estar sin amigos: lo que dice la psicología sobre la soledad y sus efectos

La producción está a cargo de Rock World, dirigida por Luís Justo y fundada por Roberto Medina, el visionario detrás del histórico Rock in Rio de 1985. Este año, el festival ocupará 360.000 metros cuadrados, con una capacidad para recibir a cientos de miles de asistentes cada jornada.

El cartel de esta edición es uno de los más ambiciosos en la historia de los festivales latinoamericanos, con figuras que atraviesan generaciones y estilos:

12 de septiembre : La nostalgia pop marcará la jornada con los Backstreet Boys como plato fuerte. Jason Derulo, CeeLo Green, Jota Quest, Luísa Sonza y Duda Beat completan la programación.

: La nostalgia pop marcará la jornada con los Backstreet Boys como plato fuerte. Jason Derulo, CeeLo Green, Jota Quest, Luísa Sonza y Duda Beat completan la programación. 13 de septiembre : Voces inolvidables darán vida a la penúltima jornada. Mariah Carey encabezará el palco Skyline, mientras que Lionel Richie hará lo propio en The One. También se presentarán Jessie J, Gloria Groove, Ivete Sangalo y Natasha Bedingfield.

: Voces inolvidables darán vida a la penúltima jornada. Mariah Carey encabezará el palco Skyline, mientras que Lionel Richie hará lo propio en The One. También se presentarán Jessie J, Gloria Groove, Ivete Sangalo y Natasha Bedingfield. 14 de septiembre: El gran cierre estará en manos de Katy Perry, acompañada por Camila Cabello, J Balvin e IZA en Skyline. En paralelo, Ludmilla, Joelma y DJ Dennis animarán The One.

Tras los inconvenientes de la primera edición en 2023, fallas acústicas, largas filas y aglomeraciones, los organizadores han introducido mejoras significativas. Entre ellas, destaca una aplicación oficial con mapa interactivo, información en tiempo real y un sistema de reservas digitales para juegos icónicos como la rueda gigante.

Las puertas abrirán al mediodía y los espectáculos se extenderán hasta las dos de la madrugada, garantizando jornadas completas de entretenimiento.

El impacto de The Town no se limita a quienes asistan presencialmente. La cobertura en vivo estará a cargo de los canales Multishow y Bis, que transmitirán conciertos desde las 14:25 horas. Globo ofrecerá resúmenes nocturnos en señal abierta, mientras que Globoplay Premium permitirá a sus suscriptores acceder a la señal en 4K de todos los escenarios. Incluso habrá acceso gratuito y rotativo a los cuatro escenarios principales para los usuarios registrados en Brasil.

Con más de 100 artistas de talla internacional y nacional, The Town 2025 reafirma el papel de Brasil como líder en la organización de festivales de gran formato. En palabras de su creador, Roberto Medina, este evento es “una celebración de la música, el arte y la diversidad que hacen de San Pablo una ciudad única en el mundo”.