El último adiós de Ozzy Osbourne: cortejo en Birmingham y funeral como él lo pidió

La familia del icónico vocalista de Black Sabbath ha organizado una emotiva y multitudinaria ceremonia en Birmingham, su ciudad natal, donde su féretro recorrerá las calles acompañado por seguidores, música en vivo y homenajes espontáneos.

El cortejo fúnebre tendrá lugar el miércoles 30 de julio a la 1:00 p.m. (hora local), iniciando en Broad Street y culminando en dos lugares profundamente simbólicos para los fans: el Black Sabbath Bridge y la banca conmemorativa dedicada a la banda. Desde su fallecimiento el pasado 22 de julio a los 76 años, estos puntos se han transformado en santuarios para miles de admiradores que han dejado flores, velas y mensajes.

El evento será acompañado por la Bostin Brass Band, agrupación local que interpretará piezas musicales en honor a Osbourne, y se espera la presencia de miembros de Black Sabbath y del cantante Yungblud, según informó The Guardian.

Aunque Ozzy cultivó durante décadas una imagen oscura y provocadora, su deseo siempre fue claro: quería que su funeral fuera una celebración, no una tragedia. En una entrevista concedida a The Times en 2011, declaró: “No me importa qué música pongan. Pero quiero asegurarme de que sea una celebración, no un festival de lamentos”.

Su familia ha respetado ese anhelo al pie de la letra. Después del cortejo público, se llevará a cabo una ceremonia privada con sus seres más cercanos. Según una fuente citada por PEOPLE, “Están planeando un funeral pequeño y privado que será una celebración de su vida”.

La misma fuente agregó que Sharon Osbourne, su esposa, y sus hijos Aimee, Jack y Kelly están profundamente conmovidos por el cariño recibido: “Están muy agradecidos por el tiempo especial en familia que pasaron juntos antes de que Ozzy muriera […] y por todo el amor y apoyo que han recibido desde todos los rincones del mundo”.

Osbourne murió rodeado de su familia en su casa en Buckinghamshire, apenas 17 días después de su último concierto en Villa Park. Aquel espectáculo fue una despedida inesperada pero profundamente emotiva, donde compartió escenario con los miembros originales de Black Sabbath, Metallica, Guns N’ Roses y Tom Morello.

La noche no solo fue un homenaje en vida, sino también una causa benéfica: más de un millón de libras fueron recaudadas para organizaciones infantiles y el tratamiento del Parkinson, enfermedad que el músico había revelado en 2020.

En el escenario, sentado en un trono adornado con un murciélago, símbolo eterno de su carrera, Ozzy se dirigió al público con lágrimas en los ojos: “No tienen idea de cómo me siento. Gracias desde el fondo de mi corazón”.

El Birmingham Museum and Art Gallery ha abierto una exposición especial titulada “Ozzy Osbourne (1948–2025): Working Class Hero”, junto a un libro de condolencias disponible para el público. Es un tributo a un artista que, aunque mundialmente famoso, jamás olvidó sus raíces obreras.

A pesar de sus múltiples problemas de salud, entre ellos, un grave accidente en 2003, una caída en 2019 y su lucha contra el Parkinson, Ozzy Osbourne se mantuvo activo hasta el final. En 2022 lanzó Patient Number 9, álbum que le valió el Grammy a Mejor Álbum de Rock, demostrando que su voz y su espíritu seguían tan poderosos como siempre.

Ahora, Birmingham se prepara para decirle adiós no solo a un artista, sino a un símbolo eterno del rock. Un hombre que desafió los límites, enfrentó la adversidad con crudeza y humor, y que se despide como lo merecía: con música, aplausos y una celebración que resonará para siempre.