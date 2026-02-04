Nelson Peltz defiende a Nicola y Brooklyn en medio del conflicto con los Beckham: 'Mi hija es genial'

La disputa familiar que rodea a Brooklyn Beckham y su relación con sus padres, David y Victoria Beckham, sumó una nueva voz con peso propio.

Nelson Peltz, empresario estadounidense y padre de Nicola Peltz, decidió pronunciarse públicamente por primera vez sobre la controversia que enfrenta a ambas familias y que, desde hace semanas, domina titulares en la prensa internacional.

Durante una sesión de preguntas y respuestas en el evento Invest Live de WSJD, celebrado el martes 3 de febrero en West Palm Beach, el magnate de 83 años fue consultado directamente por la tensión entre su familia y los Beckham. Sin entrar en detalles, dejó clara su postura y su apoyo absoluto a la pareja. “Mi hija y los Beckham son otra historia y eso no es tema para tratar aquí hoy”, afirmó. Sin embargo, acto seguido añadió un mensaje contundente: “Pero les diré: mi hija es genial, mi yerno Brooklyn es genial y espero que tengan un matrimonio largo y feliz juntos”.

Las declaraciones de Nelson Peltz llegan en un momento especialmente delicado, después de que Brooklyn Beckham rompiera el silencio en enero con una extensa publicación en redes sociales, en la que abordó de forma directa el deterioro de su relación con su familia. En ese mensaje, el joven de 26 años aseguró haber guardado silencio durante años para proteger la privacidad familiar, pero explicó que ya no podía seguir haciéndolo.

“He guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado. Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido recurriendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo y decir la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han publicado”, escribió Brooklyn en una historia de Instagram. Y fue aún más tajante al afirmar: “No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida”.

En ese mismo comunicado, Brooklyn lanzó una de las acusaciones más polémicas al referirse a su boda con Nicola Peltz. Según su versión, Victoria Beckham habría “secuestrado” el primer baile de la pareja y “bailó de forma muy inapropiada sobre mí delante de todos”. El joven agregó: “Nunca me he sentido más incómodo o humillado en toda mi vida”. En su momento, Us Weekly intentó obtener comentarios de los representantes de David y Victoria Beckham, sin éxito.

Las consecuencias emocionales de esta exposición pública no tardaron en hacerse evidentes. En la historia de portada de Us Weekly del mes pasado, una fuente cercana a la familia Beckham reveló que Victoria estaba “inconsolable” tras leer la declaración de su hijo. “Estaba completamente impresionada de que Brooklyn llegara a este nivel”, señaló la fuente, quien también indicó que la diseñadora había intercambiado mensajes con Brooklyn durante las fiestas navideñas y creía que la relación avanzaba en una dirección positiva. “Ella y David nunca pensaron que él haría algo así”, añadió.

Otras fuentes apuntaron a que Brooklyn se había sentido controlado durante mucho tiempo por sus padres y que hacer pública su versión “era la única forma de llegar a ellos”. En contraste, su vínculo con la familia Peltz parece haberse fortalecido. Según personas cercanas, el apoyo de Nelson Peltz y de su esposa, Claudia Peltz, ha sido clave para el bienestar emocional del joven.

“Tiene una relación increíble con su mamá y su papá. Nunca antes había tenido esa cercanía”, explicó una fuente sobre los padres de Nicola. “El control de sus padres ha quedado más al descubierto desde que se casó”, añadió.

Pese a la intensidad del conflicto, quienes rodean a la pareja aseguran que Brooklyn y Nicola han optado por la calma y la discreción. “Es feliz, rico y lo tiene todo a su favor. Tiene libertad”, afirmó una fuente cercana. “Él y Nicola no están esperando una llamada”.

Con sus palabras, Nelson Peltz no solo defendió a su hija y a su yerno, sino que reforzó la imagen de una familia unida frente a la tormenta mediática. Mientras el distanciamiento con los Beckham continúa, el empresario dejó claro que su prioridad es el bienestar y la estabilidad del matrimonio de Nicola y Brooklyn.