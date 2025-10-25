Pánico en concierto de Omar Courtz: Varios heridos en apertura de puertas en el antiguo Figali

Varias personas empujaron el acceso, provocando la rotura de un vidrio, generando caos y algunos heridos.

Ciudad de Panamá, Panamá/Varias personas resultaron heridas y al menos cinco fueron trasladadas a centros hospitalarios, luego de un incidente durante la apertura de puertas en un concierto la noche de este sábado, en el Centro de Convenciones de Amador, antiguo Figali.

La información la dio a conocer en sus redes sociales el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

"Durante la apertura de puertas para un concierto esta noche en Figali se registró un incidente con personas empujando el acceso, lo que provocó la rotura de una puerta de vidrio y varios heridos. Al menos 5 personas fueron trasladadas a centros hospitalarios", destacó el Sinaproc en su cuenta de X.

El Ministerio de Seguridad (Minseg) informó que a cargo de la seguridad del evento estaba la Policía Municipal.

En varias redes sociales se reportó que las personas asistían al concierto de Omar Courtz.

Omar Courtz, cuyo nombre real es Joshua Omar Medina Cortés, es un cantante y compositor puertorriqueño de música urbana. Nacido el 11 de octubre de 1997 en Carolina, Puerto Rico, es considerado una de las figuras más prometedoras de la nueva generación del género.

Se le conoce artísticamente por su apodo "Ousi" y se especializa en los géneros de reguetón, trap y R&B, destacándose por su versatilidad.

En otras redes sociales se informó que tras el incidente, el concierto continuó.