Paris Hilton sorprende con la bandera venezolana y prepara su llegada a Venezuela

El gesto rápidamente despertó comentarios entre sus seguidores y cobró mayor relevancia ante la posibilidad de que la empresaria estadounidense visite próximamente el país.

Las imágenes fueron difundidas por el venezolano Andrea Manili, amigo cercano de Hilton y una persona que ha compartido con ella diferentes actividades, presentaciones y momentos personales. Junto a una de las fotografías, Manili destacó la presencia del símbolo venezolano con el mensaje: “Venezuela presente en el mundo con Paris Hilton”.

El encuentro tiene un significado especial para Manili, quien aseguró que durante años ha conversado con Hilton sobre Venezuela. Según explicó, le ha mostrado aspectos relacionados con la gastronomía venezolana, la música, las ciudades y distintas experiencias vinculadas con la vida de los venezolanos.

En una publicación dedicada al momento, el venezolano expresó su entusiasmo por el interés de Hilton en conocer el país y explicó la cercanía que existe entre ambos. “Es una felicidad para mí que Paris alce nuestra bandera con emoción, que quiera venir a Venezuela a conocer nuestro hermoso país del que tanto le he hablado. Ahora ella sabe bastante, nuestras comidas, canciones, ciudades que se las enseñé y mostré fotos. Pero sobre todo lo que hemos vivido como venezolanos durante todos estos años. Nos apoya”.

La posibilidad de una visita adquirió mayor fuerza después de que Manili compartiera un segundo contenido audiovisual en el que se aseguró que Paris Hilton visitará Venezuela próximamente. Hasta ahora, las publicaciones son el principal indicio difundido sobre ese eventual viaje y han incrementado el interés alrededor de la presencia de la celebridad en el país.

No sería la primera vez que Hilton aparece vinculada públicamente con los símbolos venezolanos. El año pasado, Manili ya había publicado una fotografía junto a la empresaria en la que ambos posaban con la bandera de Venezuela. Aquella imagen fue compartida con motivo del cumpleaños del joven y sirvió para destacar sus raíces.

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La relación cercana entre Manili y Hilton también explica parte del contacto de la empresaria con elementos de la cultura venezolana. A través de conversaciones, fotografías y experiencias compartidas, el venezolano ha acercado a la celebridad a diferentes aspectos de su país.

Hilton, además, cuenta con una trayectoria que supera ampliamente su reconocimiento como figura de la alta sociedad estadounidense. Su popularidad internacional se consolidó a comienzos de la década de 2000 gracias al programa de telerrealidad The Simple Life, que protagonizó junto a Nicole Richie desde 2003.

A partir de entonces, la estadounidense expandió su presencia hacia diferentes áreas del entretenimiento y los negocios. Participó en proyectos de televisión y cine, desarrolló una carrera musical y construyó una marca vinculada con la moda, la belleza y el emprendimiento.

Su historia personal también llegó a las librerías con la publicación de Paris: The Memoir, obra en la que repasó experiencias de su vida pública y privada. En el terreno musical, continuó desarrollando su faceta artística con trabajos como Infinite Icon.

La posible llegada de Hilton a Venezuela representa ahora un nuevo episodio dentro de su trayectoria internacional. Mientras las imágenes con la bandera continúan circulando en redes sociales, la expectativa se concentra en conocer si finalmente concretará el viaje anunciado por su amigo venezolano.

El gesto de sostener la bandera venezolana convirtió una fotografía personal en una señal de acercamiento cultural. Para Manili, representa además el resultado de años compartiendo con Hilton referencias sobre la gastronomía, la música, las ciudades y las experiencias de Venezuela.

Por ahora, la información disponible apunta a una eventual visita, mientras la publicación de las imágenes mantiene la atención de los seguidores de Paris Hilton y de quienes esperan verla próximamente en territorio venezolano.