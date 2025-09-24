Premios Juventud: Camilo, De La Ghetto y Óscar Alejandro aterrizan en Panamá

Esta gala promete no solo premiar a los mejores artistas, sino también regalarnos una alfombra azul cargada de brillo, moda, ocurrencias y momentos inolvidables que podrás ver en exclusiva por las pantallas de TVN y TVMAX. Así que prepárate, porque si te encanta la música, los looks extravagantes y la emoción de ver a tus artistas favoritos reunidos en un mismo escenario, este será tu evento del año.

Ciudad de Panamá, Panamá/La ciudad de Panamá se ha convertido en el epicentro de la música latina con la llegada de varias estrellas para la gala de los Premios Juventud 2025, que por primera vez en su historia se celebrarán fuera de Estados Unidos.

El cantautor colombiano Camilo fue uno de los primeros en llegar, mostrándose "muy contento" de participar en el evento. Reconocido por su estilo único que fusiona pop, reggaetón y ritmos folclóricos, Camilo se ha posicionado como uno de los artistas más influyentes de la última década con éxitos como "Vida de Rico" y "Tutu". A lo largo de su carrera, ha sido galardonado con múltiples Latin Grammy.

También arribó a suelo panameño el artista urbano De La Ghetto, quien expresó su emoción por el cambio de sede. "Me sorprendió mucho cuando me dijeron que los premios iban a ser en Panamá; sabes que Panamá es como mi segundo hogar, amo Panamá. Sabes que el reguetón nació en Panamá", afirmó.

De La Ghetto, cuyo nombre real es Rafael Castillo, es considerado una de las figuras clave del género. Con una carrera de casi dos décadas, ha colaborado con los nombres más importantes del reggaetón y el trap, consolidándose como un referente en la industria.

Otro de los invitados fue el youtuber y creador de contenido de viajes Óscar Alejandro Pérez, quien está nominado en la categoría #ModoAvión. El venezolano, famoso por sus videos de exploración global en los que documenta sus aventuras con un estilo humorístico y educativo, cuenta con millones de suscriptores en YouTube. Pérez se mostró feliz de que Panamá sea la sede, ya que le da la oportunidad de reencontrarse con personas que conoce en el país. Datos del evento.

Los Premios Juventud son una de las ceremonias más importantes de la música latina, organizados por la cadena de televisión hispana Univision. El evento premia a lo más destacado de la música, el cine, la moda y la cultura pop, y es reconocido por celebrar a los artistas que marcan tendencia entre la juventud.

Esta gala promete no solo premiar a los mejores artistas, sino también regalarnos una alfombra azul cargada de brillo, moda, ocurrencias y momentos inolvidables que podrás ver en exclusiva por las pantallas de TVN y TVMAX. Así que prepárate, porque si te encanta la música, los looks extravagantes y la emoción de ver a tus artistas favoritos reunidos en un mismo escenario, este será tu evento del año.