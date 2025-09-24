Carlos Vives a su llegada para participar de Premios Juventud: 'Panamá es una capital musical'

Esta gala promete no solo premiar a los mejores artistas, sino también regalarnos una alfombra azul cargada de brillo, moda, ocurrencias y momentos inolvidables que podrás ver en exclusiva por las pantallas de TVN y TVMAX . Así que prepárate, porque si te encanta la música, los looks extravagantes y la emoción de ver a tus artistas favoritos reunidos en un mismo escenario, este será tu evento del año.

Ciudad de Panamá, Panamá/El reconocido cantautor colombiano Carlos Vives arribó a Panamá para participar en la gala de los Premios Juventud, que por primera vez se realiza fuera de Estados Unidos. A su llegada, el artista se mostró emocionado y agradecido, y compartió detalles sobre su presentación y la celebración de los 30 años de su icónico álbum La tierra del olvido.

Vives, que fue recibido con gran cariño, expresó su humildad ante el aprecio de sus fans. "Lo recibo con mucha humildad, pero también muy agradecido por todos estos años de cariño de ustedes", afirmó.

Al ser consultado en exclusivo por TVN Noticias sobre el significado de los 30 años de La Tierra del Olvido, el cantante reflexionó sobre su trayectoria. "Ha sido un camino muy bonito", dijo. "Hoy lo tengo más seguro y sé que tengo el agradecimiento de mi gente y, bueno, la posibilidad, como tú dices, de sembrar en las nuevas generaciones mucho cariño por la identidad, por lo que somos, por nuestra historia, porque nuestra música nos hermana a todos".

El artista también adelantó algunos detalles de su show, donde se unirá al maestro Sergio George para una nueva canción y contará con la participación del Grupo Niche. "Ya lo demás es sorpresa", añadió, "pero sí, vamos a estar en el escenario. Voy a tener también la oportunidad de entregar algunos premios".

Sobre la elección de Panamá como sede de los Premios Juventud, Vives destacó la importancia histórica del país en la música latina. "Panamá es una capital musical de nuestra historia musical", afirmó, subrayando que es un "epicentro importante" y una de las "grandes potencias de la música nuestra". Concluyó que Panamá es "el lugar ideal para celebrar nuestra música".

El cantautor colombiano dejó un mensaje a los jóvenes talentos que se congregarán en el evento. "No se dejen uniformar, que ellos tienen todo el talento y tienen toda la esencia ahí en ese corazón", aconsejó. "Que no se dejen uniformar".

La expectativa por esta edición de Premios Juventud es monumental. Si bien la gala premiará a los artistas más destacados de la música latina, también reconocerá el activismo social y el compromiso con la sociedad. Con el patrocinio oficial de TVN, el evento promete una alfombra azul deslumbrante y momentos inolvidables. La ceremonia, que por primera vez se realiza fuera de Estados Unidos y Puerto Rico, contará con un cartel de lujo.

