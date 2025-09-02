Rescate heroico: niño perdido camina sobre vías del monorraíl y es salvado por visitante: VIDEO

La tarde del sábado en Hersheypark , el reconocido parque temático del chocolate en Pensilvania, estuvo marcada por un momento de tensión y angustia.

Un niño, reportado como desaparecido, fue visto caminando solo sobre las vías del monorraíl, a varios metros de altura. La escena, captada en video y compartida en redes sociales, generó pánico entre los visitantes y dio paso a un dramático rescate.

De acuerdo con el comunicado oficial del parque, el menor fue reportado como desaparecido alrededor de las 5:05 p.m., tras haberse separado de sus padres. Durante la búsqueda, logró ingresar a un área restringida que conducía a la estación del monorraíl, cerrada al público y asegurada con cadenas y torniquetes bloqueados.

Allí permaneció aproximadamente 20 minutos antes de salir directamente a las vías elevadas. Desde abajo, los visitantes comenzaron a gritarle indicaciones como “¡Detente!” o “¡Sigue adelante!”, mientras el niño, confundido, se cubría los oídos y cambiaba de dirección sin saber qué hacer.

En medio de la angustia colectiva, un hombre que se encontraba en el parque escaló un edificio cercano, se subió a las vías y logró alcanzar al pequeño. En medio de aplausos de la multitud, lo cargó en brazos y lo puso a salvo.

El rescate ocurrió alrededor de las 5:28 p.m., apenas 23 minutos después de que el niño fuera reportado como desaparecido. Por fortuna, el menor resultó ileso y fue entregado sano y salvo a su familia.

Tras el incidente, Hersheypark emitió un comunicado en el que expresó su gratitud hacia los visitantes y al equipo de seguridad del parque: “Estamos agradecidos por la vigilancia de nuestros invitados y la pronta respuesta de nuestro personal. Nuestro compromiso es mantener los más altos niveles de seguridad en todas las áreas del parque”, señaló la administración.

El impactante episodio deja en evidencia la importancia de la supervisión constante de menores en espacios concurridos y de alto riesgo, como los parques de diversiones. Aunque el final fue feliz gracias a la valentía de un visitante y la reacción de seguridad, la situación pudo haber tenido consecuencias graves.

El video del rescate, que ya circula ampliamente en redes sociales, se ha convertido en testimonio de un momento de angustia que terminó en alivio y agradecimiento.