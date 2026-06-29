Rubén Blades envía mensaje de apoyo al pueblo de Venezuela en medio de la tragedia

El artista concluyó su mensaje enviando un abrazo solidario en nombre propio, de su esposa, de su orquesta y del pueblo panameño, reiterando su confianza en la resiliencia del país: “Venezuela tiene con qué. Vamos para adelante”.

Ciudad de Panamá, Panamá/El cantautor panameño Rubén Blades expresó un mensaje de profunda solidaridad con el pueblo de Venezuela ante la difícil situación que atraviesa el país, acompañado de un llamado a la acción humanitaria a través de donaciones a organizaciones de ayuda.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Blades compartió un mensaje titulado “A Venezuela”, en el que manifestó su apoyo a las familias afectadas y envió palabras de aliento a la población venezolana. “Que tengan fe, que tengan confianza en que esta prueba va a ser superada”, expresó el artista, quien también envió sus condolencias a quienes han perdido seres queridos.

El músico recordó además tragedias anteriores en la región, haciendo referencia a eventos ocurridos en La Guaira, y destacó la importancia de canalizar ayuda humanitaria en momentos de crisis.

Blades indicó que actualmente en Panamá se están recolectando alimentos y suministros para ser enviados a Venezuela, y señaló que él mismo está realizando aportes a través de la organización Cáritas Venezuela. Asimismo, compartió el enlace de la ONG e instó a la ciudadanía a colaborar según sus posibilidades.

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“Exhortamos a todo el mundo a que envíen lo que puedan, como puedan”, afirmó, al tiempo que advirtió que la situación podría agravarse en los próximos días a medida que se conozca el alcance de la tragedia.

El artista concluyó su mensaje enviando un abrazo solidario en nombre propio, de su esposa, de su orquesta y del pueblo panameño, reiterando su confianza en la resiliencia del país: “Venezuela tiene con qué. Vamos para adelante”.