Rubén Blades formaliza su ingreso a la Academia Estadounidense de las Artes y Ciencias

El cantautor y actor panameño Rubén Blades participó en la ceremonia oficial de incorporación de nuevos miembros de la Academia Estadounidense de las Artes y Ciencias (The American Academy of Arts and Sciences), realizada en el Sanders Theater de la Universidad de Harvard.

Durante el acto, alrededor de 150 nuevos miembros fueron invitados a firmar el libro de la Academia, un acto que formalizó el ingreso y los une a una lista histórica de figuras como Albert Einstein, Carl Sagan, Lin-Manuel Miranda y Paul McCartney.

Blades expresó en nombre de Panamá que agradecía la “distinción que aceptamos en representación también de Latinoamérica entera”, destacando la importancia del reconocimiento para la región.

El artista había sido nombrado miembro de la Academia en abril de este año. La distinción que reconoce la excelencia en las ciencias, las artes y las humanidades a nivel internacional.

Fundada en 1789, la Academia es una de las sociedades académicas más antiguas de Estados Unidos. Entre sus fundadores se cuentan John Adams, Benjamin Franklin y Thomas Jefferson. En la actualidad, la institución cuenta con más de 4,500 miembros activos en Estados Unidos y cerca de 600 miembros honorarios extranjeros.