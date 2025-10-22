Presidente Mulino se reúne con junta asesora y directivos del Canal para revisar proyectos

El jefe de Estado destacó el "momento interesante" del Canal y reiteró el apoyo del gobierno en la promoción de sus proyectos y visión ante la comunidad internacional.

Integrantes de la Junta Asesora Internacional y de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) se reunieron con el presidente de la República, José Raúl Mulino, este miércoles 22 de octubre para revisar la estrategia de inversión en la vía interoceánica y los proyectos futuros que desarrollará la ACP en los próximos años.

La construcción del gasoducto, nuevas terminales portuarias y el proyecto de río Indio, que pretende garantizar el abastecimiento de agua para la población y el funcionamiento del Canal, fueron algunos de los temas abordados en el encuentro.

🔗➡️ Le puede interesar: Día de los Difuntos: Arraiján decreta ley seca por el domingo 2 de noviembre

“Tenemos mucha confianza en un Canal próspero con el beneficio de Panamá”, afirmó el mandatario en esta tercera reunión desde el inicio de su mandato.

Al encuentro asistieron el presidente de la junta asesora, William Flanagan, el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, el administrador de la ACP, Ricaurte Vásquez, y los directivos de ambos consejos.

El jefe de Estado destacó el "momento interesante" del Canal y reiteró el apoyo del gobierno en la promoción de sus proyectos y visión ante la comunidad internacional.

Aprovechó la ocasión para agradecer a las personalidades de gran trayectoria en el Canal el compromiso y el esfuerzo en favor de la vía acuática, indicando que el conocimiento y la experiencia son cruciales para este activo panameño al servicio del mundo.