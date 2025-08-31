'De Panamá a Puerto Rico': Rubén Blades hace historia en la residencia de Bad Bunny

El cantautor panameño interpretó algunos de sus propios éxitos ante una audiencia que coreó cada una de sus estrofas.

La noche del sábado 30 de agosto, el Coliseo de Puerto Rico fue testigo de un momento histórico cuando el legendario salsero panameño Rubén Blades apareció por sorpresa en el concierto número 23 de Bad Bunny. La inesperada colaboración se convirtió en uno de los puntos culminantes de la residencia de conciertos del artista puertorriqueño, titulada “No me quiero ir de aquí”.

El "maestro de la salsa", irrumpió en el escenario durante la parte final del show, dedicada a los temas de salsa, para acompañar a Bad Bunny en “Baile inolvidable”. Al igual que lo hiciera Gilberto Santa Rosa en una presentación anterior, Blades aportó su estilo inconfundible con versos improvisados que electrizaron al público.

Con su característico “soneo”, Blades recitó: “De la tierra del coquí y del ‘ay bendito’ / de Panamá traigo el sazón a Puerto Rico / gracias a este jibarito que me invitó y se llama Benito”. La química entre ambos artistas fue instantánea, con risas, pasos de baile y un claro entendimiento que demostró la genialidad del proyecto de Bad Bunny para crear momentos inolvidables.

El cantautor panameño no solo improvisó con gracia, sino que también interpretó algunos de sus propios éxitos ante una audiencia que coreó cada una de sus estrofas, celebrando la fusión de dos generaciones musicales.

La presencia de figuras de renombre en los conciertos de Bad Bunny ha sido una constante. La “casita rosa” o "party de marquesina" ha recibido a decenas de celebridades. El sábado se sumaron el actor español Paco León y la actriz cubana Ana de Armas, quienes viajaron para asistir a los shows. Entre la larga lista de famosos que han dicho presente en esta serie de conciertos, que culmina el 14 de septiembre, se encuentran Lebron James, Penélope Cruz, Javier Bardem, Ivy Queen, Nicky Jam, y Belinda, entre otros.

Bad Bunny, que se prepara para su concierto número 24, ha confirmado que la serie de presentaciones en Puerto Rico marca el inicio de una gira internacional.

Primera residencia en la historia del "Choliseo"

La residencia de conciertos de Bad Bunny en Puerto Rico, titulada “No me quiero ir de aquí”, es un evento histórico que comenzó el 11 de julio de 2025 y se extiende hasta el 14 de septiembre. El evento, que se lleva a cabo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot en San Juan, consta de 30 fechas y es la primera residencia de conciertos que se realiza en el recinto y en el país. Se estima que esta serie de conciertos inyectará aproximadamente 200 millones de dólares en la economía local, lo que podría aumentar el PIB de Puerto Rico en un 0.15%.

Para los primeros nueve conciertos, las entradas se reservaron exclusivamente para los residentes de la isla, como una forma de usar su fama para el beneficio de su tierra natal. La producción del evento se realizó en secreto y la estructura del escenario se construyó en un lugar que antes era una penitenciaría estatal.

Premios Juventud 2025

Bad Bunny y el cantante venezolano Danny Ocean lideran las nominaciones en los Premios Juventud 2025, con seis nominaciones cada uno. Este año, por primera vez, la ceremonia se celebrará en la ciudad de Panamá. Entre las categorías en las que Bad Bunny está nominado se encuentran "Artista Premios Juventud del Año", "Mejor Urban Track" por su canción “DtMF”, “Mejor Álbum Urbano” por su álbum Debí Tirar Más Fotos, y "Tropical Hit" por su tema “Baile inolvidable”. Los ganadores de los Premios Juventud son elegidos por votación popular. La gala se transmitirá en vivo el 25 de septiembre.