Sandra Sandoval cumple 55 años y se prepara para la rumba este sábado

Ciudad de Panamá, Panamá/La cantante de música típica Sandra Sandoval cumple este jueves 10 de abril 55 años de edad y ya todo está listo para el Sandra Fest 50+5 que será en el Figali Convention Center el próximo sábado 12.

"Hoy cumplo 55 años y a lo largo de mi vida he aprendido que el verdadero significado de la vida es ser feliz haciendo lo que te gusta. Hacer el bien y dejar huellas para que en un futuro te recuerden por las cosas buenas que hiciste. Y es que cada uno de nosotros tiene un propósito y debes culminar lo que has venido a hacer a este mundo con amor y sin odiar ni guardar rencor a nadie. A no agarrar lucha con nada ni con nadie, ya que eso te resta energía. Por eso siempre me verán en cosas positivas y con gente positiva como ustedes ♥️♥️♥️♥️ HBD pa mí" 🎂🎉🥳".

Sandra acompañó el post con unas fotografías captadas por el maquillista y fotógrafo Rafael Neuman donde aparece vestida por el diseñador Cristian Aizpu.

Durante el evento participarán varios artistas, entre ellos Willie González, Miriam Cruz, Samy y Sandra Sandoval, Alejandro Torres, Edwardo Amaya, Gustavo Flores, Real Phanton, Contágiate de la Salsa y muchos DJs de las mejores emisoras.

El año pasado, Samy y Sandra Sandoval demostraron por qué son los Patrones de la cumbia, con la edición del Sandra Fest 50+4 en Westland Mall, y lo que se vivió fue una noche apoteósica y para la historia.

Fue tal el poder de convocatoria de la “Gallina Fina” que los estacionamientos del Westland Mall se quedaron pequeños para la cantidad de gente que asistió al llamado "evento del año". De hecho, la propia Sandra quedó impactada al ver el mar de personas que llegaron para celebrar junto a ella su cumpleaños 54 el año pasado.

Nadie se quiso perder el baile de La Patrona; incluso hubo gente que llegó desde tempranas horas para asegurar su puesto. No obstante, a medida que fueron pasando las horas, más y más personas se fueron agolpando en la entrada hasta un punto en que los organizadores no se daban abasto poniendo cintillos. Esto causó que varias personas se quejaran de la logística para ingresar al recinto, pues el baile inició y aún había una gran cantidad de personas esperando afuera para entrar.

Según las estimaciones de la organización del año pasado, fueron más de 11,000 personas quienes asistieron al Sandra Fest, convirtiéndose hasta ahora en uno de los bailes típicos más llenos del 2024.

Puedes leer: