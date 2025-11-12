Silvia Pinal: vandalizan y roban su tumba días antes de su aniversario luctuoso

La memoria de una de las figuras más emblemáticas del cine y la televisión mexicana, se ha visto afectada.

Se confirmó que la tumba de Silvia Pinal fue vandalizada y saqueada a pocos días de cumplirse su primer aniversario luctuoso. La denuncia fue hecha por Efigenia Ramos, exasistente personal de la actriz, quien lamentó profundamente lo ocurrido y reveló que cuenta con pruebas fotográficas del daño.

En entrevista con varios medios de comunicación, Ramos explicó que descubrió el hecho durante una visita reciente al panteón donde descansan los restos de la diva del cine nacional. “Vandalizaron la cripta, se metieron a hacerle daño a la cripta, yo tengo fotos de cómo la vandalizaron. Ya la arreglaron otra vez, pero no se vale lo que está pasando: van y se roban las cosas, dañan… y eso que la de mi jefa está bien protegida”, expresó con evidente molestia.

La exasistente aseguró que el acto no fue aislado, ya que otras tumbas del mismo sector también fueron afectadas. “No fue la única ahí en esa calle, fueron varias”, añadió. Según relató, el lugar contaba con medidas de mantenimiento y seguridad implementadas por los hijos de la actriz, quienes siempre se preocuparon por preservar el espacio. “Tienen una persona que debe mantener la cripta bien limpia y todo, lo tenían contratado desde hace mucho, porque a mi jefa eso siempre le importó”, explicó Ramos, dejando claro que el cuidado de la tumba era una prioridad para la familia Pinal.

El incidente ha causado indignación entre los seguidores de la artista y ha reavivado el debate sobre la falta de seguridad en los cementerios. Ramos señaló que decidió documentar el daño con fotografías antes de que se procediera a la restauración, como evidencia de lo ocurrido. Los objetos robados no fueron detallados públicamente, pero se presume que se trataba de adornos y elementos con valor sentimental.

Pese al disgusto que le generó el hecho, Efigenia Ramos confirmó que continúa adelante con los preparativos del homenaje en memoria de Silvia Pinal, el cual se llevará a cabo el próximo 28 de noviembre, fecha en la que se cumple un año de su fallecimiento. “Voy a hacer el homenaje de mi jefa. Sí, bueno, el aniversario luctuoso. Ya tengo todo. Hoy estaba haciendo la escaleta. Yo pedí permiso, ya tengo todo: su misa, los cantantes de ópera, todo. Ahí vamos a estar”, declaró emocionada.

El evento contará con la participación de familiares, amigos cercanos y figuras del espectáculo que desean rendir tributo a una de las artistas más queridas de México. La familia Pinal, según confirmó Ramos, autorizó plenamente la realización del homenaje, que incluirá una misa especial y un acto conmemorativo en honor a su legado.

Silvia Pinal, fallecida el 28 de noviembre de 2025, dejó una huella imborrable en la historia del entretenimiento. Fue pionera del cine nacional, protagonista de icónicas películas y colaboradora del reconocido director Luis Buñuel en cintas como Viridiana y El ángel exterminador. Su talento trascendió generaciones, y su influencia sigue presente tanto en el teatro como en la televisión mexicana.

El homenaje busca resaltar esa trayectoria y mantener viva su memoria a través del arte. Para quienes la conocieron de cerca, Silvia Pinal no solo fue una artista excepcional, sino también una mujer fuerte, generosa y apasionada, cuya presencia marcó la cultura mexicana durante más de siete décadas.

El reciente acto de vandalismo ha conmocionado a los admiradores de la actriz, pero también ha unido a su entorno en torno a una misma causa: honrar su vida y proteger su legado. A un año de su partida, el nombre de Silvia Pinal sigue brillando con la fuerza de las verdaderas leyendas del espectáculo, aquellas que, incluso después de su muerte, siguen inspirando respeto y admiración.