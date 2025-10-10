El síndrome de Estocolmo laboral: ¿De qué se trata?

El mecanismo es complejo. Primero aparece la creencia de que trabajar horas extras sin descanso es una muestra de compromiso y no de explotación.

En el mundo del trabajo hay historias que nunca llegan a los comunicados oficiales ni a los informes de gestión, pero que se repiten en cada oficina, taller o fábrica.

Se trata de ese fenómeno en el que el maltrato se convierte en rutina y la explotación se disfraza de lealtad. Los empleados agradecen beneficios mínimos como si fueran privilegios, justifican gritos y humillaciones de sus jefes y hasta defienden a quienes los maltratan frente a críticas externas. A este patrón psicológico se le conoce como síndrome de Estocolmo laboral, un vínculo perverso en el que la víctima termina normalizando la opresión y reforzando la cultura de abuso.

El concepto tiene su origen en Suecia, en 1973, cuando varios rehenes secuestrados en un banco desarrollaron afecto por sus captores. Trasladado al ámbito laboral, describe cómo algunos trabajadores llegan a identificarse con sus empleadores incluso cuando sufren condiciones indignas: jornadas interminables, salarios precarios y ambientes tóxicos. Lo paradójico es que, en vez de rebelarse contra esa realidad, la defienden con orgullo, como si pertenecer a esa “familia corporativa” fuese un honor.

El mecanismo es complejo. Primero aparece la creencia de que trabajar horas extras sin descanso es una muestra de compromiso y no de explotación. Después llega la justificación de los abusos verbales: “así es su carácter, nada personal”. Finalmente, surge la gratitud por contratos mal pagados que, pese a su precariedad, se convierten en un salvavidas en contextos donde el desempleo y el subempleo acechan. Esa narrativa termina convenciendo al trabajador de que su aguante es una virtud, cuando en realidad lo que pierde es autoestima, salud y calidad de vida.

Las raíces de este fenómeno son múltiples. El miedo a perder el empleo pesa especialmente en países con altos índices de desempleo e informalidad, donde reclamar derechos equivale a arriesgar el sustento familiar. También influye la necesidad de pertenecer: muchas empresas capitalizan ese deseo ofreciendo la ilusión de una “cultura corporativa” que promete ser una gran familia, pero que se derrumba ante la primera crisis. A falta de canales efectivos para denunciar abusos, como protocolos claros de convivencia o garantías sindicales, los trabajadores optan por el silencio, atrapados en una espiral que les convence de que no hay alternativas.

Las consecuencias son profundas. En el plano individual, se traduce en ansiedad, estrés crónico, depresión y desgaste emocional. En el plano colectivo, genera equipos inseguros, poca innovación y una productividad sostenida por el miedo más que por la motivación. El costo humano y organizacional de este síndrome es enorme: perpetúa ambientes laborales insanos y debilita la capacidad de los trabajadores para exigir cambios, porque el abuso, al ser legitimado, deja de percibirse como tal.

Te puede interesar: Taylor Swift defiende su nuevo álbum frente a las críticas: 'No soy la policía del arte'

Te puede interesar: Anuel AA enfrenta polémica en Puerto Rico: no quieren su regreso tras incidentes violentos

Romper el ciclo no es fácil, pero comienza por reconocerlo. Comprender que agradecer condiciones indignas no es lealtad, sino adaptación frente a la amenaza, es el primer paso. Los especialistas insisten en que no se trata de falta de carácter, sino de un mecanismo psicológico que puede revertirse si se visibiliza y se actúa colectivamente.

Desde la óptica de las empresas, la solución pasa por abandonar la cultura del miedo y adoptar lo que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) denomina entornos laborales sostenibles: respeto, igualdad, seguridad, salarios justos y diálogo social. No es un gesto altruista, es una estrategia de negocio: los equipos que se sienten valorados son más productivos y permanecen más tiempo.

El síndrome de Estocolmo laboral es, en definitiva, una herida invisible en la cultura del trabajo. Una máscara que convierte la explotación en orgullo y la sumisión en fidelidad. Reconocerlo es clave para desmontar ese vínculo distorsionado que impide a miles de trabajadores reclamar dignidad. Porque ningún contrato, por muy necesario que sea, debería implicar renunciar a la autoestima. Y porque en el mundo laboral, la verdadera lealtad no nace del miedo, sino de la confianza y el respeto.