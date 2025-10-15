Thibaut Courtois sorprende al intentar atrapar una rata en pleno partido entre Gales y Bélgica

En el fútbol siempre hay espacio para lo inesperado. Pero lo ocurrido durante el partido disputado en el Cardiff City Stadium superó cualquier pronóstico.

En medio de un encuentro vibrante por las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026, una rata irrumpió en el terreno de juego, deteniendo el partido y provocando una de las escenas más curiosas del año futbolístico.

El incidente ocurrió en el minuto 66, cuando el pequeño roedor ingresó al campo y comenzó a correr de un extremo a otro, ignorando por completo a jugadores, árbitros y espectadores. En un intento tan valiente como inesperado, el portero del Real Madrid y capitán de la selección belga, Thibaut Courtois, decidió intervenir y tratar de atrapar al intruso.

Las cámaras captaron el momento exacto en el que Courtois, con sus guantes de portero, se agacha y estira los brazos para capturar a la rata, sin lograr su cometido. El animal esquivó su intento con sorprendente agilidad, arrancando risas entre los jugadores y el público. Los comentaristas no tardaron en destacar el curioso episodio, mientras el portero belga sonreía resignado ante su fallido intento de “atajada”.

El video del insólito momento se volvió viral en cuestión de horas. En redes sociales, los usuarios no tardaron en bromear sobre la “nueva marca” de Courtois como cazador improvisado. “Ni la rata pudo superar la defensa de Courtois”, escribió un fanático en X, mientras otro comentó: “El único rival que se le escapó al portero fue de cuatro patas”.

🇧🇪 Thibaut Courtois tuvo que verse contra Gales… y contra una rata que se coló en el césped.



🐀 Y que además le ganó el pulso y no pudo con ella. #WALBEL #WCQ #Mundial2026 pic.twitter.com/6caTT0HHIk (@BethFisherSport) — Fútbol Total 𝕏⚽ (@FT_Total) October 13, 2025

Mientras tanto, el partido, que finalizó con victoria de Bélgica por 4-2, quedó en segundo plano. La atención mediática se centró en el inesperado visitante y en la reacción del guardameta, quien se convirtió en protagonista de uno de los clips más comentados del fin de semana deportivo.

Los fotógrafos en el estadio aprovecharon la oportunidad para inmortalizar la secuencia. Varias imágenes muestran a Courtois siguiendo con la mirada al roedor, mientras otros jugadores, entre risas, intentan ayudar a resolver la situación. Finalmente, la rata logró escapar indemne, cruzando el campo y desapareciendo por una de las zonas laterales del estadio.

Sin embargo, el curioso episodio podría tener consecuencias fuera del terreno de juego. Según medios británicos, la UEFA estaría evaluando si corresponde una sanción a la Federación de Fútbol de Gales, por una posible falta de mantenimiento del estadio. Este tipo de incidentes, aunque inusuales, pueden ser considerados un fallo en las condiciones higiénicas o de seguridad de los recintos deportivos.

Te puede interesar: Paris Jackson revela cómo logró 5 años de sobriedad: 'No solo recuperé mi vida'

Te puede interesar: Eminem será abuelo por segunda vez: su hija Alaina Scott anuncia bebé en camino

“El ingreso de animales al campo, especialmente roedores, se considera un hecho grave desde el punto de vista sanitario”, reportó el diario The Sun, citando fuentes cercanas al organismo europeo. En ese sentido, se habría solicitado un informe oficial sobre las causas del incidente y si la rata provenía del interior del estadio o de sus alrededores.

Pese a lo absurdo del momento, la escena dejó una anécdota que ya forma parte de la historia reciente del fútbol europeo. Courtois, acostumbrado a brillar con reflejos felinos bajo los tres palos, protagonizó esta vez una jugada completamente distinta, que arrancó sonrisas y memes por igual.

Como dijo un comentarista de la televisión belga al cierre del encuentro: “Courtois no solo evita goles, también intenta mantener el orden… incluso cuando el rival tiene bigotes y cola”.

Con este episodio, el arquero del Real Madrid vuelve a demostrar por qué es uno de los jugadores más carismáticos del fútbol actual, capaz de enfrentar no solo a los mejores delanteros del mundo, sino también a los imprevistos más insólitos del deporte.