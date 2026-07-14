Tom Cruise, Laura Pausini y Robbie Williams encabezarán la apertura de la final del Mundial 2026

Además del espectáculo de apertura, la Final del Mundial 2026 contará con un histórico show de medio tiempo , cuyos artistas principales ya habían sido anunciados.

La gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo definirá al nuevo campeón del mundo, también promete convertirse en un espectáculo de entretenimiento global con la participación de reconocidas figuras de la música y el cine.

El escenario más grande del fútbol volverá a reunir a millones de personas con una Ceremonia de Clausura previa al partido final, que contará con la participación de un elenco de estrellas internacionales como IShowSpeed, Jennifer Hudson, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams y Tom Cruise.

La celebración se realizará este domingo 19 de julio de 2026 en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, antes de que los dos mejores equipos del torneo salten al campo para disputar el trofeo más importante del fútbol mundial.

La organización destacó que este espectáculo combinará música, figuras internacionales y un despliegue visual de gran magnitud para crear una experiencia que prepare el ambiente previo a la coronación del nuevo campeón mundial.

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Un medio tiempo con estrellas y un mensaje de unidad

Además del espectáculo de apertura, la Final del Mundial 2026 contará con un histórico show de medio tiempo, cuyos artistas principales ya habían sido anunciados.

Justin Bieber se sumará a Madonna, Shakira y BTS como parte del espectáculo, que busca apoyar el Fondo Global de Educación de FIFA Global Citizen y promover el acceso a educación de calidad y oportunidades relacionadas con el fútbol para niños alrededor del mundo.

El show también contará con la participación de Burna Boy, Gustavo Dudamel y el Coro PS 22 junto a Coldplay, quienes llevarán un mensaje de unidad y esperanza ante una audiencia estimada en miles de millones de personas.

El espectáculo de medio tiempo será curado por Chris Martin, vocalista de Coldplay, y buscará celebrar la conexión entre el fútbol, la música y los valores compartidos, dejando una huella que trascienda el resultado deportivo de la final.