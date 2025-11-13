¡Espectacular! Tormenta solar extrema pinta el cielo de Estados Unidos con auroras boreales

Durante la noche del martes, auroras boreales de intensos tonos verdes, rojos y violetas iluminaron el cielo hasta Florida, un fenómeno extremadamente inusual en latitudes tan bajas. El evento fue provocado por una poderosa tormenta geomagnética de nivel G4, una de las más fuertes registradas en los últimos años, de acuerdo con el Centro de Predicción del Clima Espacial (SWPC, por sus siglas en inglés).

Según los informes del organismo, la causa principal fue una serie de eyecciones de masa coronal (EMC) enormes explosiones de plasma y energía provenientes del Sol que alcanzaron el campo magnético terrestre. Estas colisiones entre las partículas cargadas del viento solar y los gases de la atmósfera dieron origen a las impresionantes “cortinas danzantes” de luz, conocidas como auroras boreales.

El SWPC, dependiente de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), emitió una alerta de tormenta geomagnética G4, el segundo nivel más alto en la escala de cinco niveles. Este tipo de eventos puede causar fluctuaciones en la energía eléctrica, interrupciones en las comunicaciones por radio, errores en la navegación GPS y, en casos extremos, daños a los satélites.

“Esperamos una nueva eyección de masa coronal aún más fuerte al mediodía del miércoles, lo que podría provocar más actividad auroral durante la noche”, explicó Shawn Dahl, pronosticador del clima espacial del SWPC. Según el experto, la probabilidad de observar el fenómeno será mayor en regiones del norte de Nueva Inglaterra, los Grandes Lagos, el medio oeste superior y el noroeste del Pacífico.

Sin embargo, las condiciones meteorológicas podrían interferir. “La nubosidad será un obstáculo en algunas zonas”, agregó Dahl, señalando que los mejores cielos despejados se esperan en las Dakotas, el norte y centro de Minnesota, Wisconsin y Michigan.

INCREÍBLES AURORAS BOREALES VISTAS EN EL SUR DE EE. UU Y AL NORTE DE MÉXICO



Asi brillaron sobre Alabama, Texas, Nuevo México y también en Zacatecas y Nuevo León tras una intensa tormenta solar. pic.twitter.com/4pisKb0HfN — Helisut Córdova (@HelisutCordova) November 12, 2025

La NASA explica que los diferentes colores de las auroras se deben a la interacción de las partículas solares con diversos gases de la atmósfera.

El verde es el más común y se origina por la colisión con moléculas de oxígeno.

El rojo aparece cuando esas partículas alcanzan capas más altas de la atmósfera.

Los tonos púrpura y azul provienen del contacto con el nitrógeno.

Estas reacciones químicas liberan energía en forma de luz, generando las ondulaciones luminosas que caracterizan al fenómeno. En palabras de los científicos, las auroras son una manifestación visible de la interacción constante entre el Sol y la Tierra, una relación tan hermosa como impredecible.

Aunque el espectáculo visual ha sido motivo de asombro en redes sociales, las autoridades advierten que las tormentas solares no son solo un fenómeno estético. Una tormenta geomagnética de categoría G4 puede afectar el control de voltaje en redes eléctricas y provocar errores de precisión en sistemas de navegación satelital.

A pesar de ello, el impacto directo sobre la vida diaria de la mayoría de las personas será limitado. En palabras del propio SWPC, “el efecto más notable para la población será disfrutar de un cielo espectacular”.

Si bien las auroras del martes alcanzaron lugares tan al sur como Texas, Alabama, Georgia y Florida, los expertos prevén que el fenómeno no se repetirá con la misma intensidad esta noche. Aun así, podría haber una nueva oportunidad de observación en algunas partes del norte de Estados Unidos, especialmente si el cielo permanece despejado.

Los científicos recomiendan alejarse de las luces urbanas y mirar hacia el norte del horizonte, preferiblemente entre la medianoche y las primeras horas de la madrugada.

Más allá de la belleza del espectáculo, este evento sirve como recordatorio del poder de nuestro astro. Tal como concluyen los especialistas de la NOAA y la NASA, “por muy avanzada que sea la tecnología humana, el Sol sigue siendo el que marca las reglas”.

Las auroras boreales de esta semana no solo ofrecieron una vista inolvidable: también reafirmaron la vulnerabilidad de nuestro planeta ante la energía solar y la necesidad de seguir estudiando sus efectos para proteger tanto la infraestructura como la fascinación que despierta el cielo.