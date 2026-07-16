El viaje de un panameño nacido en India, plasmado en un libro que rescata una historia de migración y país

La historia de Danny Nandwani fue plasmada por la escritora Mónica Guardia en el libro El viaje de India a Panamá, un interesante recorrido por la historia de ambos países.

Hay una pregunta que de vez en cuando sale a colación en el istmo: ¿Cómo luce un panameño? Y es que el orgullo de ser “crisol de razas” trae consigo una variopinta mezcla de características donde quizás lo único en común sea la calidez del corazón.

Ahora, hay una pregunta un poco más profunda: ¿Dónde nace un panameño? La respuesta parece sencilla, pero analizando a profundidad podremos encontrar cientos de historias de panameños que nacieron en otras latitudes.

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Una de estas historias es la de Danny Nandwani, que llegó a Panamá desde India hace más de 70 años y hoy, junto a la familia que formó en estas tierras, es parte de la historia de miles de panameños que le han dado forma al istmo.

Su biografía ahora está plasmada en el libro El viaje de India a Panamá, presentado por la escritora Mónica Guardia, donde, en sus 172 páginas, logra abarcar no solo una parte importante de la vida de Danny Nandwani, sino también la de dos países hermanos y la de una familia, en sus momentos de victorias y sombras.

Guardia, en una entrevista para este medio, asegura que adentrarse en la intimidad de la familia Nandwani fue una grata sorpresa “yo pensé que iba a hablar sobre el éxito de una empresa, como se funda, etc., pero encontré una historia milenaria” comenta la escritora, que sin dudarlo asegura que descubrió una historia mucho más rica de lo que llegó imaginar.

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Y es que en las primeras páginas del libro, donde se da un contexto de la juventud de Nandwani, también llega al lector la revolución cultural y social por la que pasó India en el siglo XIX, así como una pequeña ventana a la vasta cultura india: desde festividades importantes, algunas deidades e inclusive los juegos que seguro hoy siguen entreteniendo a los más pequeños.

“El libro tiene un poco de la historia de la India, pero sobre todo lo que él (Nandwani) enfrentó en su camino. Las dificultades de esa época tan terrible que fue la partición de la India, donde la ciudad donde ellos vivían de la noche a la mañana quedó convertida en un país distinto” explica Guardia, dando paso a recuerdos de violencia y muerte, donde la familia Nandwani tuvo que huir ocultando dinero y joyas en pequeñas bolsas de tela, viajando en trenes atestados de personas que intentaban escapar hasta montados en los techos o colgados de ventanas.

De allí, el libro, junto a Nandwani, hace un viaje hasta la provincia de Colón (Panamá) donde la historia istemeña se junta con la de la India. “Colón en ese tiempo era un lugar bonito, pequeño y fácil de caminar”, recuerda Nandwani en el libro, que llegó al país porque ya tenía familiares que habían encontrado en Panamá un lugar seguro.

En este punto de la historia, el libro se torna familiar para los lectores nacionales, la familia Nandwani crece junto al país y Guardia cuenta parte de la historia de ambos, desde los corredores de la Zona Libre de Colón, la creación del ya conocido Templo Hindu de Panamá, o el surgimiento de la tienda Panafoto.

El viaje de India a Panamá es un libro que, como dijo su autora, “sorprende”, porque sus páginas traen mucho más que la biografía de un hombre visionario, sino también parte de la historia del mundo y una prueba más de que a veces un panameño nace en otras tierras.