Karol Wilson se salva de la eliminación y sigue en Operación Triunfo USA

Tras superar su primera nominación, la panameña seguirá representando al país en Operación Triunfo USA , con la meta de avanzar en la competencia y acercarse al sueño de convertirse en la ganadora de esta primera edición.

La cantante panameña Karol Wilson continuará en la competencia de Operación Triunfo USA luego de salvarse de la eliminación gracias al respaldo del público, que votó para mantenerla dentro de la academia.

Wilson estaba nominada junto al concursante Sergio Calderón Jr., pero la audiencia decidió darle una nueva oportunidad para seguir luchando por el título del reconocido concurso musical.

Durante la gala, la artista coclesana cautivó al jurado y al público con una interpretación de "Qué bello", una presentación que recibió elogios y reforzó el apoyo de sus seguidores.

Tras conocer el resultado, la cantante expresó su emoción a través de su cuenta de Instagram, donde agradeció el respaldo recibido.

"¡Qué felicidad! Gracias de todo corazón a cada persona que votó, compartió, comentó y creyó en mí. Ustedes hicieron posible que este sueño siga vivo. Esto apenas comienza. Voy con más ganas, más fuerza y con el corazón lleno de gratitud para darlo todo en cada gala. Espero poder seguir contando con ustedes y que sean parte de esta maravillosa experiencia. ¡GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS! ¡Son los mejores! ¡Vamos por mucho más!", escribió.

Uno de los primeros en reaccionar al mensaje fue el reconocido compositor panameño Omar Alfanno, quien le envió palabras de aliento.

"Eso @karol_ot_usa. Solo aprende y confía; el Señor está contigo. Tú puedes, muchacha de Dios. ¡Vamos Panamá!", comentó.

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Un sueño que sigue vivo

La semana pasada, la artista, oriunda de la provincia de Coclé, debutó en la primera edición de Operación Triunfo USA interpretando el tema "Man I Need", de la cantante británica Olivia Dean, actuación con la que dio inicio a su participación en el programa.

Karol Wilson ha venido consolidando su carrera musical desde 2018, cuando lanzó su primer sencillo, "Sin más rodeos". Según Billboard, la panameña ha desarrollado un estilo que fusiona reguetón, afrobeats latinos y dembow, destacándose por escribir canciones inspiradas en sus propias experiencias.

Además, ha colaborado con artistas emergentes como Any Victoria y JimmyBoy, ambos representados por el productor ganador del Latin Grammy Pedro Sanjur.

Antes de dar el salto al escenario internacional, Wilson también ganó el concurso Versus, de TVN Media, un logro que impulsó su carrera artística.

Ahora, tras superar su primera nominación, la panameña seguirá representando al país en Operación Triunfo USA, con la meta de avanzar en la competencia y acercarse al sueño de convertirse en la ganadora de esta primera edición.

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