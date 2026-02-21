Willie Colón: 'La Murga', la última canción que interpretó en Panamá en el 2025

Quienes estuvieron allí cuentan que Willie Colón sonreía mientras tocaba, consciente de que estaba celebrando la cultura que tanto lo acogió.

Ciudad de Panamá/El mundo de la música latina amaneció de luto. Hoy se confirmó el fallecimiento de Willie Colón a los 75 años, cerrando una de las trayectorias más influyentes de la salsa universal. El trombonista y compositor murió dejando un vacío imposible de llenar.

Su última presentación en Panamá, durante la apertura de los Premios Juventud 2025. Sin saber que era su adiós definitivo, Colón subió al escenario del Figali con la energía que lo caracterizó durante cinco décadas. El ambiente se cargó de emoción cuando anunció que quería honrar al país anfitrión con algo auténtico.

Entre aplausos y tambores, interpretó la legendaria "La Murga" de Panamá. Fue un momento mágico donde la orquesta se fundió con los ritmos típicos locales. Quienes estuvieron allí cuentan que Willie sonreía mientras tocaba, consciente de que estaba celebrando la cultura que tanto lo acogió.

Esa noche se convirtió, sin quererlo, en su último homenaje en vida frente a una nación que los respaldó desde el inicio de su carrera.

Willie Colón siempre se definió como un ciudadano del mundo. Su música sirvió de puente entre barrios y fronteras. La industria musical pierde a un gigante, pero Panamá guarda un recuerdo especial, un recuerdo que suena a "La Murga de Panamá".

