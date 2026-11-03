El MAC Panamá suma una nueva experiencia gastronómica con la apertura de Time To Eat Café Bistró

Esta incorporación refleja la visión del MAC Panamá de entender el arte en sus múltiples manifestaciones y de generar experiencias que conectan distintas expresiones de la cultura, así como la oportunidad de seguir ampliando la experiencia del público.

Ciudad de Panamá, Panamá/El arte también se expresa a través de los sabores, los aromas y las historias que se transmiten alrededor de una mesa. Con esta visión, el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá (MAC Panamá) incorpora a Time To Eat Café Bistró, un nuevo espacio que amplía la experiencia del museo a través de la gastronomía como otra forma de expresión artística y cultural.

La propuesta, liderada por el chef panameño Iván Espinosa Chen, nace de la visión de Time To Eat Panamá: fusionar lo gourmet y lo criollo, reinterpretando los sabores tradicionales y poniendo en valor los ingredientes locales.

Su concepto parte de la riqueza cultural panameña para crear experiencias culinarias que despiertan emociones, evocan recuerdos y conectan con nuestras raíces a través de la gastronomía.

Parte de su misión es celebrar la diversidad que define a Panamá, donde las distintas culturas que conforman nuestro crisol de razas se encuentran y dialogan en cada plato.

La oferta en el museo incluirá, entre otros productos, café, jugos naturales, desayunos, pastelería, sopas, platillos panameños, además de opciones veganas y libres de gluten.

La apertura de la cafetería, realizada en el marco del mes de la Patria, se celebró con degustaciones gratuitas de sancocho tradicional y cold brew de la casa, dos propuestas que reflejan el espíritu del proyecto: honrar nuestras raíces y explorar nuevas formas de disfrutar los sabores que forman parte de nuestra identidad.

Esta incorporación refleja la visión del MAC Panamá de entender el arte en sus múltiples manifestaciones y de generar experiencias que conectan distintas expresiones de la cultura, así como la oportunidad de seguir ampliando la experiencia del público.

Time To Eat Café Bistró, ubicado en el MAC Panamá, en Ancón, Calle San Blas, estará abierto al público de martes a domingo, de 10:00 a.m. a 5:00 p.m., horario regular del museo. Las tarifas de entrada son de $5.00 para nacionales, $10.00 para extranjeros, $5.00 para estudiantes extranjeros y $2.50 para estudiantes y jubilados panameños. Los niños de hasta 12 años entran gratis.