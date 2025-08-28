Septiembre se viste de verde con las jornadas de reciclaje de TVN Media

En septiembre, súmate a esta causa y juntos sigamos construyendo un Panamá más sostenible.

En TVN Media creemos que la sostenibilidad no es un evento aislado, sino una acción constante. Por eso, mes a mes reafirmamos nuestro compromiso a través de las jornadas de reciclaje en Ambiente, que ya se han convertido en un punto de encuentro para quienes desean aportar al cuidado del planeta.

En septiembre volvemos a abrir espacios en la ciudad y sus comunidades, acercando la posibilidad de reciclar y darles una segunda vida a los residuos. ¡Tú también puedes ser parte del cambio!

Fechas y puntos de recolección – septiembre 2025

Jueves 4: Afuera del edificio de TVN Media, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Afuera del edificio de TVN Media, de Miércoles 17: Estación Texaco, Plaza Autopista La Chorrera, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Estación Texaco, Plaza Autopista La Chorrera, de Sábado 20: Parque RACH, Paseo del Norte, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Parque RACH, Paseo del Norte, de Sábado 27: Brisas del Golf, Arraiján, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

¿Qué puedes llevar?

Papel, cartón, plásticos, aluminio y vidrio, siempre limpios, secos y separados.

Lo que no recolectamos:

Baterías, cartones de huevo y cartones con manchas de comida o grasa.

Cada jornada representa la suma de pequeñas decisiones que, unidas, generan un gran impacto. Reciclar no solo reduce la contaminación, también es una manera de educar y motivar a otros a actuar.