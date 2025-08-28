Septiembre se viste de verde con las jornadas de reciclaje de TVN Media

En septiembre, súmate a esta causa y juntos sigamos construyendo un Panamá más sostenible.

Septiembre se viste de verde con las jornadas de reciclaje de TVN Media
Septiembre se viste de verde con las jornadas de reciclaje de TVN Media / Valerie Guillén
28 de agosto 2025 - 16:00

En TVN Media creemos que la sostenibilidad no es un evento aislado, sino una acción constante. Por eso, mes a mes reafirmamos nuestro compromiso a través de las jornadas de reciclaje en Ambiente, que ya se han convertido en un punto de encuentro para quienes desean aportar al cuidado del planeta.

En septiembre volvemos a abrir espacios en la ciudad y sus comunidades, acercando la posibilidad de reciclar y darles una segunda vida a los residuos. ¡Tú también puedes ser parte del cambio!

Fechas y puntos de recolección – septiembre 2025

  • Jueves 4: Afuera del edificio de TVN Media, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
  • Miércoles 17: Estación Texaco, Plaza Autopista La Chorrera, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
  • Sábado 20: Parque RACH, Paseo del Norte, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
  • Sábado 27: Brisas del Golf, Arraiján, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

¿Qué puedes llevar?

Papel, cartón, plásticos, aluminio y vidrio, siempre limpios, secos y separados.

Lo que no recolectamos:

Baterías, cartones de huevo y cartones con manchas de comida o grasa.

Cada jornada representa la suma de pequeñas decisiones que, unidas, generan un gran impacto. Reciclar no solo reduce la contaminación, también es una manera de educar y motivar a otros a actuar.

Temas relacionados

enambiente reciclaje jornadas en ambiente
Si te lo perdiste
Lo último
stats