Ciudad de Panamá/En un gesto lleno de ingenio y resiliencia, un grupo de privadas de libertad ha elaborado adornos navideños y muñecos utilizando retazos de tela, transformando materiales simples en piezas únicas. Esta iniciativa no solo impulsa su creatividad, sino que también fortalece su autoestima y les brinda herramientas para su reintegración.