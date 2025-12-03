Privadas de libertad confeccionan adornos de navidad y muñecos con retazos

Creatividad, esperanza y segundas oportunidades a través del arte y la temporada navideña.

Privadas de libertad confeccionan adornos de navidad y muñecos con retazos / Keiyomi Ortiz
Keiyomi Ortiz - Redactora digital
03 de diciembre 2025 - 15:52

Ciudad de Panamá/En un gesto lleno de ingenio y resiliencia, un grupo de privadas de libertad ha elaborado adornos navideños y muñecos utilizando retazos de tela, transformando materiales simples en piezas únicas. Esta iniciativa no solo impulsa su creatividad, sino que también fortalece su autoestima y les brinda herramientas para su reintegración.

